Einbruch in SPD-Büro in Frankfurt (Oder)

Frankfurt (Oder) -In das Büro der SPD in Frankfurt (Oder) ist eingebrochen worden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu dem Einbruch vom 25. Februar liefen noch, sagte ein Polizeisprecher. Die Spuren würden ausgewertet. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Mathias Papendieck zeigte bei Twitter ein Video, in dem auf dem Boden eine große Menge verstreutes Papier und ein aufgebrochenes Türschloss zu sehen sind.