Immer mehr wollen einen deutschen Pass: Innensenatorin Iris Spranger will Tempo machen

Ab 2024 sollen alle Einbürgerungsanträge zentral durch das Land Berlin und nicht mehr von den Bezirken bearbeitet werden. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sieht darin eine Chance, mehr Menschen einzubürgern. Denn jetzt sind die Zahlen kaum vorzeigbar, es gibt einen Antragsstau. Im Gegenzug wollen immer mehr Ausländer Deutsche werden.

Doch wer in Berlin die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten möchte, muss derzeit in der Hauptstadt lange warten. In den Bezirken gibt es immer weniger Mitarbeiter, die dafür zuständig sind. Allein um einen ersten Termin zu erhalten, dauert es bis zu einem Jahr. Danach folgen zahlreiche Abfragen bei vielen Behörden. Folge: eine weitere Bearbeitungszeit von etwa sechs Monaten. Die Senatsinnenverwaltung rechnete jetzt aus, dass die Wartezeit in den Bezirken etwa in Pankow bis zu zwei Jahre, in vielen anderen Bezirken 18 Monate beträgt. Nur Mitte sticht mit 25 Sachbearbeiterstellen, von denen vier allerdings unbesetzt sind, und nur fünf Monaten Wartezeit hervor.

Die Folge: In der Hauptstadt sind im vergangenen Jahr lediglich 8000 Menschen eingebürgert worden. 2020 wurden rund 10.700 Anträge gestellt und 8700 abgeschlossen. 2021 kamen 12.600 Anträge auf 10.600 Abarbeitungen. 2022 waren es dann bereits 17.600 Anträge, 11.400 wurden abgearbeitet. Der Abbau des Antragsstaus wird trotz des neuen Einbürgerungszentrums, das 2024 in Betrieb gehen soll, noch Jahre dauern. Offen sind derzeit 27.000 Verfahren. Das geht aus aktuellen Zahlen der Senatsinnenverwaltung hervor.

Der Andrang dagegen ist groß. In Berlin sind rund 800.000 Ausländer gemeldet, davon hätten 250.000 die Voraussetzungen, sich als Deutsche einbürgern zu lassen, so der Senat. Die meisten Anträge kommen von Türken, die schon lange in Berlin leben. Auf dem zweiten Platz folgen inzwischen Syrer. Aber auch von Polen gibt es viele Einbürgerungsanträge, und erwartet wird, dass auch ein Teil der Ukrainer in Deutschland bleiben will.

Ziel der Senatsinnenverwaltung: 20.000 Einbürgerungen pro Jahr

Geht es nach Innensenatorin Iris Spranger soll sich das bald ändern – alles soll in der neuen Zentralbehörde gebündelt, zentralisiert und digitalisiert werden. Die Papier-Anträge sollen Vergangenheit sein. Innensenatorin Spranger sagte am Mittwoch: „Wir wollen deutlich mehr Menschen in der Stadt einbürgern, die schon lange darauf warten.“ Ziel sei es, 20.000 Menschen pro Jahr einzubürgern. Ob dies von Anfang an gelingen wird, steht allerdings in den Sternen, weil die Behörde wegen der unerledigten Anträge eine Riesen-Bugwelle vor sich herschiebt.

Standort für die neue Zentrale, in der am 1. Januar 2024 die Arbeit aufgenommen werden soll, ist die Sellerstraße in Wedding. 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen dort für die Bearbeitung der Einbürgerungsanträge zuständig sein. Noch laufen die Ausschreibungen, aus den Bezirken werden von den bisher zuständigen 90 lediglich 40 Mitarbeiter in die Sellerstraße wechseln.