Eindringliche Appelle beim Weltnaturgipfel in Kanada 30 Prozent der Land- und Meeresflächen sollen bis 2030 unter Schutz gestellt werden. Das Ziel ist ambitioniert - UN-Chef Guterres warnt, die Menschheit werde... dpa

Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, hält eine Rede bei der Eröffnungszeremonie der 15. Tagung des Weltnaturgipfels. via AP/dpa Paul Chiasson/The Canadian Press

Montreal -Zum Start des Weltnaturgipfels in Kanada hat UN-Generalsekretär António Guterres mit eindringlichen Worten zum „Friedensschluss mit der Natur“ aufgerufen. Der Planet brauche ein starkes Abkommen zum Schutz der Artenvielfalt auf der Erde: Mit dem bodenlosen Appetit auf unkontrolliertes und ungleiches wirtschaftliches Wachstum sei die Menschheit zu einer „Massenvernichtungswaffe geworden, wiederholte Guterres am Mittwoch in Montreal zum Start der Verhandlungen. „Ökosysteme sind zum Spielball des Profits geworden.“ Der Mensch habe mit seinen Aktivitäten unter anderem Wälder, Ackerböden, Ozeane, Flüsse und Seen verwüstet.