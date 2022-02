Es ist erst ein paar Wochen her, da war der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Bätzing, zu Gast in der Sonntagabend-Talkshow der ARD mit Anne Will. Zu den Staatsleistungen an die beiden großen Kirchen befragt, sagte Bätzing: „Weg damit, sie sind heute für niemanden mehr verständlich.“ Ach so? So einfach ist das?