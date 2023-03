Eine Stuhlkreisrunde mit dem Bundeskanzler in Cottbus Olaf Scholz will bei seinen Kanzlergesprächen direkten Bürgerkontakt. Kreuz und quer geht es in Cottbus durch die Themen. Doch vor allem drei Bereiche steche... Silke Nauschütz und Michael Fischer , dpa

dpatopbilder - Bundeskanzler Olaf Scholz beantwortet Fragen in der Cottbuser Stadthalle. Soeren Stache/dpa

Cottbus -Wie kann dem Ärztemangel auf dem Land begegnet werden? Wie sieht die weitere Haltung der Bundesregierung zum Ukraine-Krieg aus? Und wie geht es weiter in der Flüchlingspolitik? Diesen und weiteren Fragen von Bürgerinnen und Bürgern hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstagabend in der Cottbuser Stadthalle gestellt. Im Rahmen der sogenannten Kanzlergespräche war der Regierungschef zu Besuch in der zweitgrößten Stadt Brandenburgs.