Am interessantesten wird es am Mittwoch im Schloss Bellevue immer dann, wenn Gudrun Gessert, eine Lehrerin aus Baden-Württemberg, das Wort ergreift. Und das hat gleich mehrere Gründe. Gudrun Gessert, zugeschaltet in die Runde beim Bundespräsidenten aus ihrem Zuhause in Kirchentellinsfurt bei Tübingen, ist meinungsstark und vertritt ihre Position offensiv. Viel stärker jedenfalls als alle anderen.