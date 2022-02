„Ich stehe hinter den Entscheidungen meiner Tochter“, sagt die 42-jährige Mutter Lena Schiller aus Oldenburg. Sie hat ihre zwölfjährige Tochter Lilli in die Hauptstadt begleitet und sich während der Blockade der Abzweigung zur Autobahn A100 in Steglitz an den Fahrbahnrand gestellt. Lilli saß inmitten der Demonstranten, die den Verkehr blockierten.