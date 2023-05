Jusos greifen Scholz und Faeser offen an: Flüchtlingskurs ist der SPD „unwürdig“

Am Tag vor dem Migrationsgipfel gehen die Jungsozialisten auf Konfrontationskurs mit Kanzler und Innenministerin. „Haftlager“ an den EU-Außengrenzen lehnen sie ab.

Es ist ein Frontalangriff auf die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung, auf Kanzler Olaf Scholz und Innenministerin Nancy Faeser: Einen Tag vor dem Migrationsgipfel von Bund und Ländern im Kanzleramt hat die SPD-Parteijugend die Pläne der Sozialdemokraten zur Regulierung der Migration in aller Schärfe zurückgewiesen.

„Menschlichkeit und humanitäre Verpflichtung spielen in der aktuellen Debatte keine Rolle“, sagte Juso-Chefin Jessica Rosenthal der Berliner Zeitung. „Stattdessen spricht die Bundesregierung über Haftlager an den EU-Außengrenzen und schnellere Abschiebungen, das ist einer sozialdemokratisch geführten Bundesregierung unwürdig.“

Der Vorstoß der Jusos kommt zur Unzeit für den Kanzler. Am Mittwoch verhandeln Scholz und die Ministerpräsidenten über die Finanzierung der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten und Asylbewerbern, die Zahl der Schutzsuchenden war in den vergangenen Monaten deutlich angestiegen. In einer Beschlussvorlage, über die mehrere Medien berichteten, legte das Kanzleramt unter anderem einen Plan für zügigere und effektivere Abschiebungen vor.

Den Unmut der Jungsozialisten um Rosenthal erregte auch ein Vorschlag von Innenministerin Faeser. Die SPD-Politikerin hatte sich zuletzt für beschleunigte Asylverfahren an den EU-Außengrenzen ausgesprochen.

„Wir verurteilen insgesamt diese Abschottungsdebatte“, sagte Rosenthal der Berliner Zeitung. „Ein Abschottungskurs in Europa ist weder mit dem europäischen Gedanken noch mit den Werten der SPD zu vereinbaren. Wir weisen die Idee, Abschiebelager an der europäischen Außengrenze zu verankern, aufs Schärfste zurück.“ Dies wäre nicht nur ein Bruch mit dem Koalitionsvertrag, so Rosenthal, sondern machte faire Verfahren unmöglich und nähme humanitäre Krisen vor Ort in Kauf.

Juso-Chefin Jessica Rosenthal äußert ihren Unmut zum Flüchtlingskurs der Bundesregierung. Roberto Pfeil/dpa

Die Grundsatzkritik der Jusos ist bemerkenswert, denn sie trifft auch EU-Partner. Faesers Vorschlag erhielt nicht nur Unterstützung von der zuständigen EU-Innenkommissarin Ylva Johansson, sondern auch vonseiten der schwedischen Ratspräsidentschaft und der französischen Regierung. Innerhalb der Ampel unterstützt Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) die Idee. Laut ARD-Deutschlandtrend geht der Vorstoß für 79 Prozent der Bürger ebenfalls in die richtige Richtung. Schon Faesers Vorgänger, der frühere CSU-Minister Horst Seehofer, hatte sich in der Vergangenheit für Aufnahmezentren ausgesprochen.

Denn zumindest die Frage der schnelleren Abschiebungen aus Deutschland würde auch vom Parlament behandelt werden. Am Donnerstag entscheidet der Bundestag bereits über unterschiedliche Anträge von Union und AfD.

Migrationsgipfel: Jusos schlagen sich auf die Seite der Länder

Die Kritik der Parteijugend ist keine Lappalie für die Sozialdemokraten. Immerhin gehören 49 der 206 SPD-Bundestagsabgeordneten den Jusos an. Zwar ist die Jugendorganisation in ihrer Ausrichtung nicht homogen, es gibt einige eher konservative, aber vor allem linke Mitglieder. Dass sich Rosenthal aber nicht nur als Bundestagsabgeordnete, sondern als Juso-Vorsitzende derart deutlich äußert, ist ein Warnschuss für den Kanzler.

Mit Blick auf den Migrationsgipfel am Mittwoch fordert die SPD-Parteijugend mehr Unterstützung für die Kommunen. „Auch hier wird das Hickhack zwischen Bund und Ländern, ohne mit der Wimper zu zucken, auf den Schultern der Schwächsten ausgetragen. Wer die Aushöhlung des Asylrechts für einen gangbaren Weg hält, hat schlicht seinen Wertekompass verloren.“

Anders als das Kanzleramt sehen die Jusos den Bund bei der weiteren Finanzierung in der Pflicht. So hatten es im Vorfeld bereits die 16 Länderchefs einmütig gefordert. „Wir unterstützen die Forderung der Kommunen nach mehr finanzieller Unterstützung“, sagte Rosenthal. „Vor allem der Bund sollte dafür mehr Gelder bereitstellen.“ Es könne nicht sein, „dass unsere Unterstützungsbereitschaft daran scheitert, weil gegenseitig mit dem Finger aufeinander gezeigt wird“.