Einige hundert Ärzte in Berlin und Brandenburg im Ausstand

Berlin/Potsdam -Einige hundert Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken haben am Dienstag auch in Berlin und Brandenburg die Arbeit niedergelegt. Sie demonstrierten in dem bundesweiten Tarifkonflikt für eine bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen. Die Gewerkschaft Marburger Bund hatte am Dienstag in zahlreichen Bundesländern zu Warnstreiks aufgerufen.