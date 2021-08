Berlin - Als Nichtregierungsorganisation (NGO) unterstützt Visions for Children seit vielen Jahren unter anderem Schulen in Afghanistan. Hila Limar leitet die Organisation seit elf Jahren. Sie ist in Afghanistan geboren, mit ihrer Familie als Kind nach Deutschland geflohen und war in den vergangenen Jahren regelmäßig vor Ort. Ein Gespräch über die Arbeit der Organisation, ihre Perspektive und darüber, wie sie die aktuelle Lage im Land einschätzt.

Berliner Zeitung: Frau Limar, wie ist Ihr Blick auf die aktuelle Situation in Afghanistan?