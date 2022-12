Einigung beim größten Klimaschutzpaket der EU Wer fürs Klima schädliche Treibhausgase produziert, muss bezahlen: Das ist die Idee des EU-Emissionshandels. Nun gibt es eine Einigung auf eine bahnbrechende... Laura Dubois , dpa

ARCHIV - Rauch steigt aus einer Fabrik im Südosten Frankreichs. Philippe Desmazes/AFP/dpa

Brüssel -Wer in der EU klimaschädliches Kohlendioxid (CO2) ausstößt, muss künftig häufiger und mehr dafür bezahlen. Unterhändler des EU-Parlaments und der Staaten verständigten sich am frühen Morgen nach schwierigen Verhandlungen auf eine Reform des Emissionshandels - das Herzstück des EU-Klimapakets „Fit for 55“.