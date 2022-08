Einigung mit Angehörigen der Opfer des Münchner Olympia-Terrors: 28 Millionen Euro

Die deutsche Regierung hat sich mit den Familien der Opfer des Terroranschlags bei den Olympischen Spielen 1972 in München auf eine Entschädigung geeinigt. Das bestätigte deren Anwältin Cary Knoops-Hamburger am Mittwoch gegenüber der Berliner Zeitung. Wie die Süddeutsche Zeitung ebenfalls Mittwoch unter Berufung auf verschiedene Quellen berichtete, soll die Vereinbarung eine Entschädigung von 28 Millionen Euro vorsehen.

Die Einigung kommt nur wenige Tage vor dem fünfzigsten Jahrestag der Entführung und Ermordung von elf israelischen Sportlern und Trainern durch palästinensische Terroristen bei den Olympischen Sommerspielen 1972. Die Familien hatten angekündigt, die Gedenkfeierlichkeiten am 5. September zu boykottieren, um gegen die ihrer Meinung nach beleidigende Höhe der Entschädigung zu protestieren, die die deutschen Behörden in den Verhandlungen in diesem Jahr angeboten hatten.

Vereinabrung verhindert den Boykott Angehörigen

Daraufhin erklärte der israelische Staatspräsident Isaac Herzog, er werde nicht an den Feierlichkeiten in der nächsten Woche teilnehmen, wenn die Familien nicht anwesend seien. Die Familien und die deutsche Regierung erzielten am Dienstagabend eine mündliche Einigung, sagte ihre Anwältin Cary Knoops-Hamburger in einer E-Mail an die Berliner Zeitung am Mittwoch. Über den genauen Betrag könne sie keine Auskunft geben.

Die SZ berichtete am Mittwoch unter Berufung auf verschiedene Quellen, dass die Vereinbarung 28 Millionen Euro Entschädigung vorsieht. Den größten Teil, circa 20 Millionen, werde der Bund zahlen, aber auch die Länder und Stadt München würden sich mit wohl acht Millionen Euro, beteiligen, so die Zeitung. Die Familien der ermordeten Israelis setzen sich seit Jahrzehnten dafür ein, dass die deutschen Behörden die Verantwortung für ihre Rolle in der Tragödie übernehmen.#

Es gab nie eine öffentliche Untersuchung der Anschläge

Sie argumentieren, dass laxe Sicherheitsvorkehrungen und eine verpfuschte Geiselbefreiung durch die Polizei zu den Todesopfern beigetragen haben. Und sie sagen, dass ihre Bemühungen, zu verstehen, was am 5. September 1972 und in den Stunden danach geschah, die am 6. September 1972 mit dem Tod aller ihrer Familienmitglieder endeten, in den vergangenen Jahren auf Verschleierung und Abwiegelung durch deutsche Beamte gestoßen sind.

Es gab nie eine öffentliche Untersuchung der Terroranschläge, und die drei palästinensischen Terroristen, die verhaftet wurden, wurden nie strafrechtlich verfolgt. Stattdessen wurden sie nur Wochen später im Austausch gegen ein entführtes Lufthansa-Flugzeug freigelassen. In einem Interview mit der Berliner Zeitung sagten Frau Knoops-Hamburger und Alexander Knoops (der zweite Anwalt der Familien) letzte Woche, dass Beweise aufgetaucht seien, dass die Bundesregierung in Bonn den vorgetäuschten Flugzeugraub koordiniert und eine Vereinbarung getroffen habe, dass die Terroristen im Austausch für das Flugzeug freigelassen würden. Der Sprecher des Innenministeriums, Sascha Lawrenz, sagte auf Anfrage, er könne dies nicht kommentieren.