Einzige Lungen-Fachklinik im Nordosten wird 100 Mit einer Festwoche begeht die Lungenfachklinik Amsee in Waren (Müritz) ihr Hundertjähriges. Höhepunkt soll ein Festempfang am Donnerstag sein, zu dem unter ... dpa

Waren -Mit einer Festwoche begeht die Lungenfachklinik Amsee in Waren (Müritz) ihr Hundertjähriges. Höhepunkt soll ein Festempfang am Donnerstag sein, zu dem unter anderem Landesgesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) und Emil Reisinger vom Vorstand der Universitätsklinik Rostock erwartet werden, wie Geschäftsführerin Katharina Paetow am Montag sagte. Der Infektiologe Reisinger wurde unter anderem als Berater der Schweriner Landesregierung in der Corona-Pandemie bekannt. Die Klinik mit 50 Betten und 170 Mitarbeitern betreut Patienten aus der Region zwischen Berlin und Rostock.