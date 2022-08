Holocaust-Skandal im Kanzleramt: Lahme Entschuldigung des Regierungssprechers

Seit einem Dreivierteljahr ist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) jetzt im Amt und seitdem wird er immer wieder dafür kritisiert, dass er wenig kommunikativ ist. Journalisten müssen schon mal schnippische Kurzantworten einstecken, wenn er sich denn überhaupt äußert. Doch kein Schweigen hat ihm bisher so viel Empörung eingebracht wie das auf der Pressekonferenz mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas am Dienstag.

Nach dessen Besuch gab es das übliche Abschlussstatement im Kanzleramt. Vier Fragen wurden Abbas gestellt, zwei von den mitgereisten Journalisten, zwei von den deutschen Presseleuten, so sieht es die Etikette vor. Die beiden Fragen aus Deutschland brachten Abbas in Wallung. So bezeichnete er die israelische Politik in den besetzten Gebieten als „Apartheidsystem“, ein Begriff, dem Scholz ausdrücklich widersprach.

Danach fragt ein Journalist Abbas, ob er Israel angesichts des 50. Jahrestags des Attentats auf die israelische Olympiamannschaft bei den Spielen in München um Entschuldigung bitten wolle. Darauf Abbas: „Israel hat seit 1947 bis zum heutigen Tag 50 Massaker in 50 palästinensischen Orten begangen“, sagt er. „50 Massaker, 50 Holocausts“.

Der Holocaust-Vergleich von Mahmud Abbas löst ein mittleres politisches Erdbeben aus

Was danach kommt, hat ein mittleres politisches Erdbeben ausgelöst. Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärt die Pressekonferenz für beendet. „Kommen Sie gut nach Hause“, sagt er, die Veranstaltung löst sich auf. Abbas hat den Holocaust relativiert, auf deutschem Boden im Kanzleramt. Es ist unklar, ob das ein Kalkül von ihm war oder ob ihn die Frage in Rage gebracht hat. Aber es ist ein ungeheuerlicher Vorgang.

Unklar ist aber auch, warum Olaf Scholz diese „unsägliche Äußerung“, wie er sie selbst später bezeichnet, in diesem Moment unwidersprochen lässt. Man sieht an seinem Gesicht, dass er empört ist. Doch er nimmt den Knopf aus dem Ohr, aus dem er die Übersetzung gehört hat, und verlässt das Podium. Abbas wird von ihm mit einem Händedruck verabschiedet, wenn auch frostig.

Die Reaktionen folgen umgehend. Als einer der ersten meldet sich der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz zu Wort. „Ein unfassbarer Vorgang im Kanzleramt“, twittert er. „Der Bundeskanzler hätte dem Palästinenserpräsident klar und deutlich widersprechen und ihn bitten müssen, das Haus zu verlassen!“

Schande! Selbst, wenn man seinen Doktor-Titel mit Holocaust-Leugnung erworben hat, sollte man verstehen, dass Versöhnung zwischen Menschen nicht auf Lügen und Verfälschungen beruhen kann. Für die Holocaust-Leugnung von Mahmud #Abbas auf deutschen Boden muss es 0 Toleranz geben. — Amb. Ron Prosor (@Ron_Prosor) August 17, 2022

Merz ist in seiner Kritik nicht lange allein. Auch das Internationale Auschwitz-Komitee äußert Kritik an der zögerlichen Haltung der Bundesregierung. „Es ist erstaunlich und befremdlich, dass die deutsche Seite auf Abbas’ Provokationen nicht vorbereitet war und seine Äußerungen zum Holocaust in der Pressekonferenz unwidersprochen geblieben sind“, teilt Vizepräsident Christoph Heubner am späten Dienstagabend mit. Dies bekräftigte Zentralratspräsident Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden. Er nennt das Schweigen des Kanzlers zu Abbas’ Aussagen während der Pressekonferenz „skandalös“. Der künftige israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, twittert: „Schande!“

Scholz stellt am Abend auf Twitter klar, dass er über die „unsäglichen Aussagen“ des Palästinenserpräsidenten „zutiefst empört“ sei. „Gerade für uns Deutsche ist jegliche Relativierung des Holocaust unerträglich und inakzeptabel“, schreibt er. „Ich verurteile jeden Versuch, die Verbrechen des Holocaust zu leugnen.“ Der Tweet geht zeitgleich noch mal auf Englisch raus. Am Mittwoch folgt eine entsprechende Stellungnahme auf Hebräisch.

Niemand zweifelt daran, dass Scholz ehrlich sauer ist. Doch das Kommunikationsdesaster ist nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Am Mittwochmittag nimmt Regierungssprecher Steffen Hebestreit alles auf seine Kappe. Er habe nach den „sehr länglichen“ Ausführungen von Abbas nicht schnell genug reagiert und die Pressekonferenz beendet, sagt er in der Bundespressekonferenz. Er habe in dem Moment keinen Blickkontakt mit dem Kanzler gehabt. „Das war mein Fehler und sollte nach Möglichkeit nicht mehr vorkommen“, erklärt er. Scholz habe ihn bereits im Hinausgehen deswegen „angeraunzt“. Die Mikrofone seien aber bereits ausgeschaltet und die Teilnehmer der Pressekonferenz im Aufbruch gewesen. „Man hätte sie quasi zurückpfeifen müssen“, so Hebestreit. Es sieht ein bisschen so aus, als merke er selbst, dass dies eine lahme Entschuldigung ist.

Mahmud Abbas relativierte seine Aussagen am Mittwoch. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa schrieb, Abbas habe in Berlin nicht die Einzigartigkeit des Holocaust infrage stellen wollen. Mit seinen Äußerungen habe er auf „die Verbrechen und Massaker gegen das palästinensische Volk, die Israels Streitkräfte seit der Nakba begangen haben“ hinweisen wollen. „Diese Verbrechen haben bis zum heutigen Tage nicht aufgehört.“ Es ist unklar, ob diese Erklärung dem Kanzleramt genügt.