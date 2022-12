„Elefantenrunde“: Spitzenkandidaten streiten über Verwaltung Zwei Monate vor der Wiederholungswahl in Berlin haben die Spitzenkandidaten von fünf Parteien über Wege gestritten, die Verwaltung der Hauptstadt zu modernis... dpa

Berlin -Zwei Monate vor der Wiederholungswahl in Berlin haben die Spitzenkandidaten von fünf Parteien über Wege gestritten, die Verwaltung der Hauptstadt zu modernisieren. „Die organisierte Verantwortungslosigkeit in der Stadt muss ein Ende haben“, sagte CDU-Landes- und Fraktionschef Kai Wegner bei einer als „Elefantenrunde“ deklarierten Diskussionsveranstaltung der Friedrich- Naumann-Stiftung am Freitagabend. „Wir brauchen eine klare Festlegung, wer für was zuständig ist.“ Dafür sei es nötig, „das große Rad“ zu drehen.