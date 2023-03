Elf Prozent Beteiligung bei Berliner Klima-Volksentscheid Muss Berlin beim Klimaschutz mehr tun? Bei einem Volksentscheid können nun die Bürger darüber befinden. dpa

dpatopbilder - Wahlhelfer sitzen vor einer Wahlurne in einem Wahllokal in Berlin-Weissensee. Bei dem Volksentscheid «Berlin 2030 Klimaneutral» können Bürger darüber entscheiden, ob Berlin bis 2030 klimaneutral wird. Joerg Carstensen/dpa

Berlin -Beim Berliner Klima-Volksentscheid an diesem Sonntag haben bis 12.00 Uhr elf Prozent der dazu berechtigten Menschen abgestimmt. „Die Stimmabgabe in den 2208 Berliner Abstimmungslokalen verläuft bisher ruhig - besondere Vorkommnisse wurden nicht gemeldet“, teilte die Landeswahlleitung mit. Rund 2,4 Millionen Wahlberechtigte in Berlin können abstimmen.