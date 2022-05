Folgt man den Experten, werden Jugendliche demnächst auch den Bundestag mitwählen dürfen. So sehen es jedenfalls die meisten Staatsrechtler und Demokratieforscher, die in dieser Frage gerade den Bundestag beraten. Gleich einen ganzen Strauß von Argumenten legten sie in der vergangenen Woche den Parlamentariern vor. Elitäre bürgerliche Vorstellungen von Vernunft und Reife müsse man angesichts einer vollkommen gewandelten Gesellschaft endlich hinter sich lassen. Die Generationengerechtigkeit spreche dafür. Interesse am politischen Prozess sei vorhanden, das habe schon die Klimabewegung gezeigt. Weiteres Interesse an der Demokratie ließe sich durch Partizipationsmöglichkeiten aber auch schaffen. Und verfassungsrechtliche Gründe sprechen schon gar nicht gegen eine Absenkung des Wahlalters.

Die Altersgrenze, bei der Bundesbürger zum ersten Mal an einer Bundestagswahl teilnehmen dürfen, soll sinken. Das hat sich die Regierungskoalition vorgenommen. „Wir wollen das Grundgesetz ändern, um das aktive Wahlalter für die Wahl zum Deutschen Bundestag auf 16 Jahre zu senken.“ So steht es schon im Koalitionsvertrag. Mittlerweile hat der Bundestag auf Antrag der Ampelfraktionen eine „Kommission zur Reform des Wahlrechts und zur Modernisierung der Parlamentsarbeit“ eingesetzt, die das Projekt jetzt vorantreibt. Sie tagte am vergangenen Donnerstag zum dritten Mal und ließ erst mal die besagten Experten zu Wort kommen.

Aktives Wahlrecht für Jugendliche in fünf Bundesländern

Die Kommission beschäftigt sich mit einer grundsätzlichen Reform des Wahlrechts. Sie soll auch Vorschläge zur Modernisierung der Parlamentsarbeit erarbeiten. Ziele sind eine Verkleinerung des Bundestags, die ausgewogene Repräsentanz von Männern und Frauen im Parlament, eine Begrenzung der Amtszeiten der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers, die Bündelungen von Wahlterminen in Bund und Ländern und eben die Absenkung des Wahlalters. Der Abschlussbericht soll Mitte kommenden Jahres vorliegen.

Fünf Bundesländer haben sich bereits vor dem Bundestag entschlossen, auch Jugendliche an ihren Parlamentswahlen zu beteiligen. Brandenburg, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und seit kurzem auch Baden-Württemberg (erstmals 2026) räumen 16- und 17-Jährigen ein aktives Wahlrecht ein. Auch Berlin hat sich auf diesen Weg gemacht. Die Regierungskoalition von Rot-Grün-Rot und die Berliner FDP wollen das Wahlalter bei Abgeordnetenhauswahlen noch in diesem Jahr von 18 auf 16 Jahre senken.

Auf kommunaler Ebene gibt es das schon sehr viel länger. 1996 führte Niedersachsen als erstes Bundesland das Wählen ab 16 Jahren auf Kommunalebene ein. Bis heute zogen zehn weitere Länder nach. Auch in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen kann ab 16 Jahren gewählt werden.

Auf der Bundesebene stellten die Parlamentarier am Donnerstag fest, dass es wohl hier nicht um eine Rechtsfrage geht. „Es ist eine politische Frage“, sagte der FDP-Politiker Konstantin Kuhle. Es geht darum, was man für eine Gesellschaft will. Im Grunde sieht das auch die CDU so, die bisher der Sache skeptisch gegenüber steht. „Wollen Sie denn dann als Nächstes auch die Altersgrenze der Volljährigkeit von 18 herabsetzen?“, fragte der CDU-Politiker Philipp Amthor. Aber darum geht es in diesem Gremium natürlich erst mal nicht. Argumente wurden getauscht, am Ende werden wohl Mehrheiten entscheiden.