Berlin - Die wahrscheinlich letzte Bundeswehr-Maschine mit überwiegend schutzbedürftigen Menschen an Bord landete am Donnerstag um 11.04 Uhr in Taschkent in Usbekistan. Es ist ein Militärtransporter vom Typ A400M. Noch einmal 154 Menschen konnten sich auf diese Weise mithilfe der Bundeswehr aus Afghanistan hinaus retten. Im Verlauf des Tages gab es drei weitere Flüge – darin aber vor allem deutsche Soldaten, die die afghanische Hauptstadt wieder verlassen. Die deutsche Luftbrücke zur Evakuierung ist damit Geschichte.

Das Ende der Luftbrücke ist nicht das Ende der deutschen Rettungsmission. Alles weitere wird nun aber von Verhandlungen mit den Taliban abhängen. Entsprechend ernst ist die Miene der deutschen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), als sie an diesem Donnerstag Stellung nimmt. „Wir wissen, dass die Terrordrohungen sich massiv verschärft haben, dass sie deutlich konkreter geworden sind“, sagt sie, „wir befinden uns jetzt in der sicherlich hektischsten, in der gefährlichsten, in der sensibelsten Phase.“