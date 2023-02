Ende der Maskenpflicht auch in Berlin und Brandenburg Auch Berlin und Brandenburg setzen beim Tragen einer Schutzmaske in Bussen und Bahnen ab diesem Donnerstag auf Freiwilligkeit und Eigenverantwortung. Die Mas... dpa

ARCHIV - Eine Frau hält eine FFP-2-Maske und einen Mehrfahrtenschein in ihrer Hand. ld Frank Hammerschmidt/dpa/Archivbi

Berlin -Auch Berlin und Brandenburg setzen beim Tragen einer Schutzmaske in Bussen und Bahnen ab diesem Donnerstag auf Freiwilligkeit und Eigenverantwortung. Die Maskenpflicht fällt im Regionalverkehr der Hauptstadt und des benachbarten Brandenburgs dann ebenso weg wie im Fernverkehr und in allen anderen verblieben Bundesländern, in denen die Mund-Nasen-Bedeckung noch verpflichtend getragen werden musste.