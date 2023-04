Nuklearer Marshallplan? USA wollen Polen Milliarden für Atomkraftwerke geben

Polen setzt immer stärker auf Atomkraft. Neben dem Neubau eines großen AKW an der Küste sollen kleine Reaktoren entstehen – das erste schon in sechs Jahren.

In Deutschland ist die Atomkraft am Ende, in Polen steht sie erst ganz am Anfang

In Deutschland ist die Atomkraft am Ende, in Polen steht sie erst ganz am Anfang Imago Images

Es klingt beinahe wie ein nuklearer Marshallplan: Die USA wollen Polen viel Geld leihen, um kleine Atomkraftwerke zu bauen. Das polnische Energieunternehmen Orlen und zwei Finanzinstitute der US-Regierung unterzeichneten Medienberichten zufolge am Montag eine entsprechende Vereinbarung. Demnach ziehen die US Export-Import Bank und die US International Development Finance Corporation ein Darlehen oder einen Zuschuss im Wert von insgesamt bis zu vier Milliarden US-Dollar für das Projekt Orlen Synthos Green Energy in Betracht.

Und das ist nicht der einzige Vorstoß der Polen in Sachen Kernkraft. Im pommerschen Dorf Kopalino, gut 100 Kilometer westlich von Danzig, planen sie den Bau eines großen Atomkraftwerks, das bis 2033 fertig sein soll. Hier ist ein US-Konzern mit dem Bau beauftragt. Insgesamt will das Land mithilfe der Kernkraft seine Abhängigkeit von der Kohle verringern. Die Finanzierung durch US-amerikanische Institute könnte das beschleunigen.

Ziel des am Montag verkündeten Projekts ist die Entwicklung von etwa 20 kleinen modularen BWRX-300-Reaktoren in Polen. Der CEO von Orlen, Daniel Obajtek, nannte bereits sieben Städte, in denen die kleinen Kraftwerke gebaut werden könnten. Wie The Associated Press berichtet, soll der erste BWRX-300-Reaktor 2029 in Betrieb gehen und der weltweit zweite dieser Art sein. Der erste BWRX-300-Reaktor steht demnach in Kanada.

Kleines Atomkraftwerk in der Umgebung von Warschau?

Wie das Nachrichtenportal Wyborcza.biz berichtet, umfasst die von Obajtek angekündigte Liste folgende Städte: Ostrołęka, Włocławek, die Umgebung von Warschau, Stalowa Wola, die Umgebung von Krakau (Nowa Huta), Dąbrowa Górnicza und Stawy Monowskie bei Oświęcim, wo sich die Werke des von Michał Sołowow kontrollierten Chemiekonzerns Synthos, befinden. Sołowow ist Eigentümer von Synthos Green Energy und polnischer Milliardär. Bis Ende des Jahres sollen 13 weitere mögliche Standorte für BWRX-300-Reaktoren angekündigt werden. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki versprach zudem weitere kleine Atomkraftwerke für das Land.

Laut Wyborcza.biz sagte Mateusz Berger, der derzeitige Regierungsbevollmächtigte für strategische Energieinfrastruktur, mit Blick auf die Verfügbarkeit billiger Energie durch Kernkraft: „In 15 bis 20 Jahren haben wir die Chance, das wirtschaftliche Herz Europas zu werden.“ Wyborzca.biz überschrieb diese Passage mit „Polen – das nukleare Herz Europas“.

US-Botschafter Mark Brzezinski betonte mit Blick auf die Unterzeichnung der Absichtserklärungen kleine Kernkraftwerke in Polen finanzieren zu wollen. Russlands Krieg gegen die Ukraine habe die Dringlichkeit erhöht, sich sicheren und zuverlässigen Energiequellen zuzuwenden.