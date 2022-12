Energiekrise: Viele Kirchen „historisch unbeheizt“ Unbeheizte Gotteshäuser in Berlin und Brandenburg sind auch schon vor der Energiekrise sind Seltenheit gewesen. Darauf hat die Evangelische Kirche Berlin Bra... dpa

Berlin -Unbeheizte Gotteshäuser in Berlin und Brandenburg sind auch schon vor der Energiekrise sind Seltenheit gewesen. Darauf hat die Evangelische Kirche Berlin Brandenburg Schlesische Oberlausitz (EKBO) hingewiesen. Rund 90 Prozent der Gotteshäuser der Landeskirche seien ohnehin „historisch unbeheizt“, sagte Jörn Budde, Klimaschutzmanager und Leiter des Umweltbüros der EKBO, am Samstag im RBB-Inforadio. „Die Nutzenden gerade im ländlichen Bereich sind daran gewöhnt.“ In der Landeskirche gebe es etwa 2000 Kapellen und Kirchen, von denen 300 beheizt seien. Keine davon sei in einem Dorf.