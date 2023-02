England: Segnung für gleichgeschlechtliche Paare Neben der bürgerlichen Eheschließung können sich gleichgeschlechtliche Paare in England bald auch kirchlich segnen lassen. Das hat die anglikanische Kirche b... dpa

ARCHIV - Eine Pride-Parade im vergangenen Jahr am Piccadily Circus in London. Matt Alexander/PA Wire/dpa

London -Gleichgeschlechtliche Paare sollen sich in der anglikanischen Kirche nach einer bürgerlichen Eheschließung künftig segnen lassen dürfen. Dafür stimmte die zuständige Generalsynode, eine Art kirchliches Parlament, am Donnerstag nach stundenlanger Debatte in London.