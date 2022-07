Estland ist eine kleine Nation, doch jüngeren Studien zufolge gehören die Estländer zu den Europäern mit den besten Englischkenntnissen. Das liegt auch daran, dass das Land irgendwann erkannte, dass man mit Estnisch keine Produkte ins Ausland verkaufen, keine ausländischen Investoren ins Land holen und auch keine internationalen Fachkräfte gewinnen kann. Also ist dort Englisch zweite Amtssprache geworden.

In Deutschland ist das mit dem Englisch in den Amtsstuben eher noch ein Problem. Dass dort meistens nur Deutsch gesprochen wird, es kaum englische Formulare gibt, gehört zu den vielen bürokratischen Hürden in diesem Land, das zwar Vielfalt und eine Transformation möchte, aber gleichzeitig oft an Vorgaben und Vorschriften von vor 50 Jahren festhält.

Dabei ist die englische Sprache längst im Land angekommen, sei es in den Schulen, den Unternehmen wie den vielen Start-ups, in der Kultur und in der Wirtschaft. Das entwickelt sich seit Jahren, nicht nur weil das Internet Grenzen aufgehoben hat. Inzwischen gibt es auch keinen alleinigen deutschen Markt mehr, in dem nur Deutsch gesprochen wird, es gibt nur weltweite Märkte. Und dort ist Englisch tonangebend.

Dass die FDP nun Englisch als zweite Amtssprache in Deutschland einführen möchte, ist vernünftig. Nicht nur der Krieg in der Ukraine, auch die digitale Transformation sowie der Kampf gegen den Klimawandel und die Pandemie sollten uns zum Umdenken zwingen. Auch in dem Punkt, dass Sprache kein Hindernis mehr sein darf.

Die Forderung der FDP ist Teil eines Zehn-Punkte-Programms zur Erleichterung der Fachkräfte-Zuwanderung. Mangelnde Deutschkenntnisse seien eine ganz große Hürde bei der Anwerbung dringend benötigter Fachkräfte, sagte Bundesbildungsministerin und FDP-Präsidiumsmitglied Bettina Stark-Watzinger am Montag. Es gehe darum, Englisch in den Verwaltungen einzuführen, damit diejenigen, die zu uns kommen, auch den Zugang finden. Problem erkannt, kann man nur sagen. Nun bleibt zu hoffen, dass die Umsetzung in den Amtsstuben nicht Jahrzehnte dauert.