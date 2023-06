Kai Wegner skeptisch bei Enteignungen: „Neubaumotor nicht abwürgen“

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat sich distanziert-ablehnend zu einer möglichen Vergesellschaftung von Wohnungen großer Unternehmen geäußert. Er sei beim Thema Vergesellschaftung „stets skeptisch“ gewesen und sei dies „immer noch“, sagte Wegner am Mittwoch im Roten Rathaus bei der Übergabe des Abschlussberichts der Expertenkommission zur Vergesellschaftung von Wohnungen.



„Natürlich werden wir uns den Bericht ganz genau anschauen“, sagte Wegner. Zudem werde die Landesregierung „in die Prüfung“ eines Vergesellschaftungsrahmengesetzes gehen. Was aber nicht passieren dürfe, sei, dass der Neubaumotor abgewürgt werde, betonte Wegner. Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) sagte auf die Frage, wie schnell das Rahmengesetz kommen soll, „so schnell wie möglich“, nannte aber keinen Terminplan.

CDU und SPD hatten die Erarbeitung eines Rahmengesetzes in ihrer Koalitionsvereinbarung festgeschrieben, falls die Expertenkommission eine Vergesellschaftung für rechtlich zulässig einstufen sollte. Die noch vom alten Senat beauftragte Expertenkommission kommt in ihrem Abschlussbericht zum Schluss, dass eine Vergesellschaftung von Wohnungen großer Unternehmen auf Grundlage von Artikel 15 des Grundgesetzes möglich ist. Darin ist formuliert, dass „Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel“ zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden können – gegen eine Entschädigung der Eigentümer.



Anlass für die Einsetzung der Kommission war der Volksentscheid vom 26. September 2021, bei dem 57,6 Prozent der Abstimmenden dafür plädiert hatten, die Bestände von Immobilienunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin zu vergesellschaften.

Nach Ansicht der Kommission kann die Grenze, ab der eine Vergesellschaftung möglich ist, bei 3000 Wohnungen angesetzt werden. Dass die Berliner Landesverfassung keine Vergesellschaftungsbefugnis wie das Grundgesetz enthält, steht der Vergesellschaftung nach Auffassung der Kommissionsmehrheit nicht entgegen. Zwei Kommissionsmitglieder haben allerdings dazu in einem Sondervotum eine abweichende Auffassung niedergelegt. Danach wäre durch den Berliner Gesetzgeber zuerst eine Änderung der Landesverfassung nötig, um eine Vergesellschaftung zu ermöglichen.

Mieterverein sieht klaren Auftrag an den Senat

Der Berliner Mieterverein (BMV) begrüßte den Abschlussbericht: „Das ist ein historischer Tag“, sagte BMV-Geschäftsführerin Ulrike Hamann. Zugleich machte sie klar, dass dem Mieterverein die Erarbeitung eines Vergesellschaftungsrahmengesetzes, das auch andere Bereiche der Daseinsvorsorge einbeziehen würde, nicht ausreicht. Das Votum der Kommission sei „ein klarer Auftrag an den Senat, ein Vergesellschaftungsgesetz und kein bloßes Rahmengesetz zu erarbeiten“, sagte Hamann.

„Der Senat muss sich von der Hoffnung verabschieden, durch Zuschüsse und Verabredungen mit der privaten Wohnungswirtschaft den verfassungsmäßigen Auftrag der Wohnraumversorgung erfüllen zu können“, so Hamann. Wenn die Regierung jetzt versuche, diesen Auftrag zu ignorieren, gefährde sie das Vertrauen in die Demokratie.

Die Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen, die den Volksentscheid angestrengt hatte, erklärte: „Die Enteignung von Immobilienkonzernen ist rechtssicher, finanzierbar und das beste Mittel, um den Mietenwahnsinn zu stoppen.“ Ein Rahmengesetz sei „überflüssig“. Wenn der Regierende Bürgermeister die Arbeit der Kommission respektiere, müsse die Regierung „jetzt ein Vergesellschaftungsgesetz schreiben, in dem ganz konkret drinsteht, wann und wie die Immobilienkonzerne enteignet werden“, sagte Initiativen-Sprecherin Constanze Kehler. Vor dem Roten Rathaus demonstrierten Unterstützer der Initiative für eine Vergesellschaftung.

Wohnungswirtschaft lehnt Vergesellschaftung ab

Aus der Wohnungswirtschaft kommen warnende Stimmen. „Die noch vom zwischenzeitlich abgewählten Vorgängersenat eingesetzte Expertenkommission hat ein erwartbares Ergebnis übergeben“, erklärte Maren Kern, Chefin des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU). Kern bekräftigte die „Überzeugung“, dass eine Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen „weder mit dem Grundgesetz noch der Berliner Landesverfassung vereinbar“ sei. Eine Vergesellschaftung wäre „der völlig falsche Weg, um die großen Probleme am Berliner Wohnungsmarkt zu lösen“, so Kern. „Berlin als stark wachsende Stadt braucht ein entsprechend wachsendes Wohnungsangebot. Das entsteht aber nur durch Neubau, nicht durch Enteignungen.“

Die Industrie- und Handelskammer äußerte sich ähnlich. „Das Ergebnis der Expertenkommission ändert nichts daran, dass Enteignungen dem Wirtschaftsstandort Berlin massiv schaden“, sagte IHK-Präsident Sebastian Stietzel. „Den politisch Verantwortlichen muss bewusst sein, dass bereits öffentliche Gedankenspiele zu Enteignungen schwerwiegende Konsequenzen für die Wirtschaft und den Investitionsstandort Berlin haben.“

Die Deutsche Wohnen erklärte auf Anfrage, dass sie eine „Enteignung für den falschen Weg hält“. Im Land Berlin gebe es „einen substanziellen Mangel an bezahlbarem und energetischem Wohnraum“, sagte ein Unternehmenssprecher. Durch eine Vergesellschaftung werde massiv öffentliches Kapital gebunden. Privates Kapital werde „für lange Zeit daran gehindert, einen Lösungsbeitrag zu den drängenden Fragen Wohnungsnot und Klimaschutz zu leisten“. Die Deutsche Wohnen biete heute mit einer Durchschnittsmiete von 7,42 Euro pro Quadratmeter in Berlin bezahlbaren Wohnraum für die breite Masse der Bevölkerung an.