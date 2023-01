Enteignung und kommunale Energieversorgung: Linke legt nach Die Berliner Linke will die rot-grün-rote Koalition fortführen, nach der Abgeordnetenhauswahl aber auch eigene Akzente setzen. Die Enteignung großer Wohnungs... dpa

Katina Schubert, Berlins Linke-Vorsitzende. Annette Riedl/dpa

Berlin -Rund vier Wochen vor der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl in Berlin hat die Linke ihr Wahlprogramm nachgeschärft. Beim Kleinen Parteitag am Freitagabend in Berlin-Kreuzberg hat der kleinste Partner der rot-grün-roten Koalition mit einer Reihe von Vorschlägen nachgelegt, die über das Wahlprogramm aus dem Jahr 2021 hinausgehen.