Enteignungs-Initiative: „Keine Koalition des Rückschritts“

Berlin -Die Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ hat zu einer Kundgebung gegen mögliche Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD in Berlin aufgerufen. „Es braucht eine Koalition, die den Volksentscheid umsetzt - nicht eine, die den Willen der Berliner*innen blockiert!“, teilte sie auf Twitter mit und fordert: „Keine Koalition des Rückschritts“. Die Kundgebung ist für Mittwochnachmittag vor der Berliner SPD-Zentrale in Berlin-Wedding angekündigt. Dort tagt am späten Nachmittag der SPD-Landesvorstand, um über Koalitionsoptionen zu beraten. Die Initiative steht hinter dem erfolgreichen Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen in Berlin.