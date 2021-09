Berlin - Am 26. September stimmen die Berliner in einem von der Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ angestrengten Volksentscheid über die Frage ab, ob die Bestände von privatwirtschaftlichen Unternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen vergesellschaftet werden sollen. Die Initiative beruft sich auf Artikel 15 des Grundgesetzes. Darin ist formuliert, dass „Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel“ zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden können – gegen eine Entschädigung.

SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey lehnt eine Vergesellschaftung ab und kann sich dabei auf einen Parteitagsbeschluss der Sozialdemokraten stützen. Aber es gibt auch innerhalb der SPD Unterstützer einer Vergesellschaftung. Zu ihnen gehören Ex-Juso-Chefin Franziska Drohsel, stellvertretende Kreisvorsitzende der SPD Steglitz-Zehlendorf, und Timo Schramm, Abgeordnetenhauskandidat in Nord-Neukölln und SPD-Landesvorstandsmitglied. Sie beschreiben hier, warum sie für eine Vergesellschaftung eintreten. Iris Spranger, Sprecherin für Mieten, Bauen und Wohnen der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, erklärt anschließend, warum sie dagegen ist.

Ja zu „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“

Warum es richtig ist, als Sozialdemokrat*in am Sonntag zuzustimmen

Von Franziska Drohsel und Timo Schramm

Es waren Sozialdemokrat*innen, die bei der Entstehung des Grundgesetzes für Artikel 15, die Vergesellschaftung von Grund und Boden, gekämpft haben. Es ist ihr Text. Sie haben ihn zur Voraussetzung ihrer Zustimmung zum Grundgesetz gemacht. Sie haben damals schon gesehen, dass es elementare Güter gibt, bei denen der demokratische Gesetzgeber die Möglichkeit haben sollte, sie Marktprinzipien zu entziehen.

Ein solcher Moment ist in unseren Augen in Berlin gerade gekommen. Am Sonntag haben alle Berliner*innen die Möglichkeit, über das Volksbegehren „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ abzustimmen. 2019 sah eine knappe Mehrheit der Delegierten des Landesparteitages der SPD Berlin den richtigen Moment für Vergesellschaftung nicht gekommen und stimmte gegen eine Unterstützung der Initiative.

Wir sind der Auffassung, dass es richtig ist, als Sozialdemokrat*in dem Volksbegehren in diesem historischen Moment zuzustimmen und dies sind unsere Gründe:

DPA/Bernd von Jutrczenka Franziska Drohsel (SPD), ehemalige Vorsitzende der Jusos.

Der Mietendeckel wurde nach Klage der CDU und FDP gekippt, obwohl die Mietenexplosion in Berlin alarmierend ist. Viele Menschen können es sich nicht mehr leisten, in der Innenstadt zu wohnen. Das bedroht unsere Berliner Mischung. Alle Instrumente, die versucht wurden, konnten diesen Zustand nicht ausreichend verbessern: Vorkaufsrechte, Milieuschutzsatzungen, Mietpreisbremse. Es braucht also noch mehr. Auch das Volksbegehren wird das Mietenproblem in Berlin nicht allein lösen, aber ein Zuwachs von Wohnungen in öffentlichem Eigentum ist ein notwendiger Baustein für geringere Mieten. Für viele Berliner*innen wird es eine konkrete Verbesserung bedeuten.

Berlin ist als Standort für viele attraktiv, aber sollte dies nicht als Spekulationsobjekt sein. Wohnraum ist keine Ware. Mit jeder Wohnung, die dem Markt entzogen ist, besteht weniger Spielraum für börsennotierte Immobilienkonzerne, sich auf Kosten der Berliner*innen an dem Wohnraum in Berlin zu bereichern.

SPD Timo Schramm, SPD-Kandidat für die Abgeordnetenhauswahl im Wahlkreis 1 in Neukölln.



Das Volksbegehren ist verfassungsgemäß. In der bundesdeutschen Geschichte kam es noch nicht zu einer Anwendung von Artikel 15. Es gibt deshalb keine Präzedenzfälle. Aber: Das Instrument der Vergesellschaftung steht im Grundgesetz. Warum sollte es nicht genutzt werden? Der Wortlaut der Norm sieht vor, dass Grund und Boden zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, was Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum überführt werden können. Die hier vorgesehenen Voraussetzungen können mit einem entsprechenden Gesetz erfüllt werden.

Das Volksbegehren ist finanzierbar. Es ist nicht zwingend, dass Berlin mit einer einmaligen großen Summe in Höhe des Verkehrswertes, also nach Spekulationspreisen, entschädigen muss. Vielmehr sieht das Grundgesetz eine gerechte Abwägung zwischen den Interessen der Allgemeinheit und denen der Beteiligten vor. Anstatt sich mit dem vorgeschlagenen Modell der Kampagne einer Refinanzierung über Mieteinnahmen auseinanderzusetzen, werden in der öffentlichen Debatte astronomische Summen aufgerufen, die mehr den Eindruck einer teils fast populistisch anmutenden Gegenwehr als der sachlichen Diskussion erwecken.

Wir finden: Es stünde der Sozialdemokratie gut an, sich auf die Tradition und den Einsatz der Sozialdemokrat*innen aus der Entstehungszeit unserer Verfassung zu berufen. Und auch heute Mut zu zeigen: Auswüchsen des Marktes zu begegnen und für Menschen mit geringem Einkommen einzutreten, damit auch sie weiter gut und sicher vor Zwangsräumung und Verdrängung in Berlin wohnen können.

Das Volksbegehren ist eine Chance für Berlin voranzugehen. Es ist ein Zeichen für die Demokratie. Ein Zeichen dafür, dass es sich lohnt, für eine Verbesserung der eigenen Lebensumstände einzutreten, kreativ zu sein und sich nicht entmutigen zu lassen.

Alles Gründe, warum wir in der SPD aktiv sind und weshalb wir davon überzeugt sind, dass es richtig ist, als Sozialdemokrat*in am Sonntag mit Ja zu stimmen.

Franziska Drohsel, ehemalige Juso-Bundesvorsitzende, ist stellvertretende Kreisvorsitzende der SPD Steglitz-Zehlendorf.

Timo Schramm ist Abgeordnetenhauskandidat in Nord-Neukölln und SPD-Landesvorstandsmitglied.

Kontra: Es geht um den Weg, nicht um das Ziel!

Weshalb die Enteignung nicht das richtige Mittel für mehr bezahlbaren Wohnraum ist

Von Iris Spranger

Direkte Demokratie ist ein hohes Gut. Diese funktioniert aus meiner Sicht aber nur, wenn in einem Volksentscheid nicht verschiedene Themen vermischt werden, sondern eine klare Frage gestellt wird und auch genau diese Frage beantwortet wird. Denn die einzelne Wählerin und der einzelne Wähler kann in der Wahlkabine nur mit Ja oder Nein abstimmen. Daher ist es so wichtig, die konkrete Frage des Volksentscheids in den Mittelpunkt zu stellen. Andernfalls kann das Instrument der direkten Demokratie nicht so wirken, wie es soll.

Um es auf den Punkt zu bringen: Die Frage, die am Sonntag gestellt wird, lautet nicht: „Wollen Sie bezahlbaren Wohnraum?“ Das wäre die Frage nach dem Ziel. Auch wenn das auf Plakaten der Initiative zu lesen ist und teilweise so in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Die Frage im Volksentscheid ist eine andere. Sie lautet: „Sollen Wohnungsunternehmen ab 3000 Wohnungen enteignet werden?“ Und damit steht also nicht die Entscheidung über ein Ziel auf dem Wahlzettel, sondern die Entscheidung über ein Instrument. Diese Unterscheidung ist sehr wichtig, denn das Ziel von bezahlbarem Wohnraum teilt die SPD hundertprozentig.

SPD Iris Spranger, Bauexpertin der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus.

Bei der Frage nach dem Instrument hat sich die SPD Berlin in einem Parteitagsbeschluss klar gegen den Vorschlag der Volksinitiative ausgesprochen. Denn auch wenn das Wort Enteignung nach einer starken Wirkung klingt: Enteignungen haben drei gravierende Nachteile, die einem Ja entgegenstehen: Sie sind ein schwaches, ein unsicheres und ein teures Instrument in der Wohnungspolitik.

· Enteignungen sind schwach, weil sie nur einen geringen Anteil der Berliner Mieterinnen und Mieter schützen. Wer bezahlbaren Wohnraum für alle verspricht, dann aber nur jede fünfte Wohnung in kommunales Eigentum überführen will, der lässt vier von fünf Miethaushalte im Regen stehen. Das heißt: für vier von fünf Haushalten ändert sich durch eine Enteignung gar nichts.

· Enteignungen sind rechtlich unsicher, weil die Frage, nach welchen Kriterien und zu welchem Preis enteignet werden darf, ungeklärt ist. Die Gerichte werden genau prüfen, wieso eine willkürliche Grenze von 3000 Wohnungen als Enteignungskriterium ausreichen soll. Auch die Entschädigungshöhe wird Gegenstand langwieriger Gerichtsverfahren sein. Wer in einer der betroffenen Wohnungen wohnt, hat also nach einer Enteignung eventuell sogar mit mehr Unsicherheiten umzugehen als vorher.

· Enteignungen sind teuer. Laut offizieller Schätzungen, die die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen erstellt hat, kosten die Enteignungen ca. 30 Milliarden Euro. Das ist so viel, wie das gesamte Land Berlin in einem Jahr ausgibt. Die schmerzlichen Erfahrungen der Schuldenkrise in den Nullerjahren sollte niemand vergessen.

All diese Nachteile sprechen aus Sicht der SPD Berlin klar gegen eine Enteignung. Ein Instrument, das für enorme Kosten nur wenige schützt, ist keine gute Investition. Insbesondere nicht, wenn mit deutlich günstigeren und effektiveren Mitteln mehr erreicht werden kann. Denn am 26. September wird auch ein neuer Bundestag gewählt. Mit der SPD als stärkster Kraft besteht die Möglichkeit, Mieterschutz per Gesetz für alle zu wählen und nicht mit viel Geld für einige wenige zu erlangen.



Iris Spranger, ist Sprecherin für Mieten, Bauen und Wohnen der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus.