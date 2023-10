Das Grauen begann am frühen Samstagmorgen im Kibbuz Be’eri, weit im Süden Israels. Schon gegen 6.30 Uhr begann der Raketenalarm. Noch barfuß und in Schlafanzug eilten Yarden Romann, ihr Mann Alon und ihre dreijährige Tochter Geffen in den Schutzbunker ihres Hauses. Von dort schickte Yarden Nachrichten an ihre Brüder. Jede halbe Stunde eine, so wie sie es in solchen Fällen immer tat.

Raketenalarm, das war nichts Ungewöhnliches so nah an der Grenze zum Gazastreifen. Sehr wahrscheinlich ahnte Yarden Romann, 35, Deutsch-Israelin, nicht, dass diesmal alles anders werden würde. Ihre letzte Nachricht schickte sie um 11 Uhr: Sie habe den Lieblingsteddybären von Geffen vergessen, sie hoffe, dass ihre Tochter das nicht bemerke. Danach hörte ihre Familie nichts mehr von ihr.

Ihre Cousine Maya Romann, ebenfalls 35, erzählt vier Tage später am Telefon, was dann mit Yarden, ihrem Mann und ihrer Tochter passierte, an diesem Tag, der in die jüdische Geschichte eingehen wird, als der blutigste seit dem Holocaust. „Die Terroristen der Hamas haben den Kibbuz überfallen“, sagt Maya. Die palästinensischen Terroristen seien in den Schutzraum der Familie eingedrungen, schwer bewaffnet, hätten Mutter, Vater und Tochter hinaus und in ein Auto gezerrt. Die meisten anderen Bewohner des Kibbuz wurden erschossen.

Im Auto sei es Richtung Gazastreifen gegangen, erzählt Maya. Sie weiß all das aus Berichten von Alon, dem Ehemann von Yarden. Anders als seine Frau ist er inzwischen wieder bei der Familie, zusammen mit der kleinen Tochter. Um ihn zu schonen, haben die Verwandten von Yarden es übernommen, über das Schicksal der jungen Frau zu berichten.

Yarden Romann mit ihrem Ehemann Alon und ihrer Tochter Geffen. privat

Kurz vor der Grenze habe die Gruppe aus Kidnappern und Geiseln einen Panzer gesehen, sagt Maya. Es sei nicht zu erkennen gewesen, ob es sich um ein Fahrzeug der israelischen Armee handelte oder um eines der palästinensischen Hamas. Die bewaffneten Kämpfer seien ausgestiegen und hätten die Autotüren offengelassen. Für einen kurzen Moment habe es die Möglichkeit zur Flucht gegeben. Yarden und Alon ergriffen sie.

Nach einer Weile habe Yarden, die die kleine Tochter auf dem Arm trug, das Kind ihrem Mann gegeben. Er sei schneller zu Fuß, habe mehr Kraft. Und mit der Tochter im Arm rannte der junge Mann so schnell er konnte. Yarden fiel zurück, versteckte sich irgendwann hinter einem Baum. Ihr Mann Alon suchte ebenfalls wenig später ein Versteck. Und dort blieb er, „Stunden und Stunden“, sagt Maya und man hört am Telefon, wie sie langsam den Rauch einer Zigarette ausatmet.

Gaza: Rund 150 Geiseln in der Hand der Hamas

Bis in die Nacht hinein habe Alon mit der Tochter ausgeharrt, sagt sie. Anfangs habe er die Hamas-Kämpfer und ihr Auto noch gehört und blieb versteckt. Auch noch lange, nachdem er schon nichts mehr von ihnen hörte. Seine Frau habe er aus dem Versteck nicht sehen können. Und als er schließlich hervorkroch, war sie verschwunden.



„Es sieht alles danach aus“, sagt Maya am Telefon, „dass Yarden von der Hamas entführt und in den Gazastreifen verschleppt wurde.“

Rund 150 Menschen hat die Hamas nach Angaben israelischer Behörden seit dem vergangenen Samstag als Geiseln genommen. Yarden Romann ist offenbar eine von ihnen. Und gleichzeitig auch eine von mindestens fünf deutschen Staatsangehörigen, sogenannten Doppelstaatlern, also Menschen mit israelischem und deutschem Pass, die unter den Gefangenen sein sollen.

Die Familie weiß nicht mit absoluter Gewissheit, ob Yarden unter den Geiseln ist. Alon sei in der Nacht mit seiner Tochter zurück zum Kibbuz Be’eri gelaufen. Dort sei er auf israelische Militärs gestoßen, die immer noch versuchten, den Kibbuz von den Hamas-Terroristen zu befreien. Die Befreiungsaktion dauerte bis zum Montag. Anschließend erfuhren internationale Medien das Ausmaß der Gewalt: Mehr als hundert Leichen sollen Rettungskräfte dort gefunden haben. Jeder zehnte der tausend Menschen, die im Kibbuz lebten, war tot.

Die Militärs brachten Alon und die kleine Geffen nach Givatayim, eine kleine Stadt östlich von Tel Aviv, wo der Rest der Familie Romann lebt. Von dort organisiert die Familie die Suche nach Yarden. Ihr Vater und ihre beiden Brüder helfen bei den Suchaktionen im Süden des Landes. Andere übernehmen die Interviews mit Medien, es wird viel gekocht. „Das ist sehr typisch jüdisch“, sagt Maya. „Wenn etwas Schlimmes passiert, wird viel gebacken und gekocht in Israel.“

Deutschland hat Erfahrung bei Geiselnahmen im Nahen Osten

Sie hoffen nun auch auf Unterstützung aus Deutschland. Sie haben sich an das Auswärtige Amt gewandt und auch an die Israelische Botschaft in Tel Aviv. „Heute hat sich Steffen bei uns gemeldet“, sagt Maya. Steffen Seibert, ehemaliger Regierungssprecher von Angela Merkel und heute der deutsche Botschafter in Israel. Er habe der Familie zugesichert, dass Deutschland um Yarden wisse und alles versuche, um herauszufinden, wo sie sei.

Das Auswärtige Amt in Berlin teilte gestern mit, es äußere sich zu Einzelfällen derzeit nicht, zum Schutz der Betroffenen. Man sei jedoch in engem Austausch mit israelischen Behörden, es gebe sogar Kanäle zur Hamas. Der Generalbundesanwalt hat derweil Ermittlungen aufgenommen. Deutschland hat viel Erfahrung bei Geiselnahmen im Nahen Osten. Der Bundesnachrichtendienst vermittelte in der Vergangenheit immer wieder erfolgreich zwischen Israel und den beiden Terrororganisationen Hamas und Hisbollah. Zu den größten Vermittlungserfolgen zählt die Freilassung des israelischen Soldaten Gilad Schalit in Jahr 2011.

Die Deutsch-Israelin Yarden Romann. privat

Auf einen solchen Erfolg hofft nun auch die Familie Romann. Zusammen mit dem israelischen Militär sei Alon zurück zu der Stelle gegangen, an der er Yarden das letzte Mal gesehen hat. Sie fanden dort nichts. „Nichts Gutes und nichts Schlechtes“, sagt Maya. „Auch kein Blut.“ Das bestärke den Verdacht, dass Yarden entführt worden sei. „Mittlerweile hoffe ich, dass es so ist“, sagt Maya. „Hättest du mir vor einer Woche gesagt, dass ich hoffen würde, die Hamas habe meine Cousine entführt …“ sie spricht nicht weiter. Alles ist gerade besser als die Vorstellung, Yarden für immer verloren zu haben.

Am Ende des Gesprächs sagt Maya Romann noch, dass dieser Samstag, an dem ihre Cousine verschwand und mehr als 1000 Menschen ermordet wurden, alles verändern werde. „Wir sind unter Schock“, sagt sie. „Das ganze Land.“ Freunde von ihr seien beschossen worden, so viele seien ums Leben gekommen. „Ich glaube nicht, dass irgendwer von uns versteht, was das alles bedeutet für uns als Land“, sagt Maya. „Und für uns als Familie.“