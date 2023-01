Entführung nach Vietnam: Fünf Jahre Haft für Helfer Nach der spektakulären Entführung eines vietnamesischen Ex-Managers in Berlin ist ein Tathelfer zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Das Be... dpa

Berlin (dpa) – -Nach der spektakulären Entführung eines vietnamesischen Ex-Managers in Berlin ist ein Tathelfer zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Das Berliner Kammergericht sprach den vietnamesischen Staatsangehörigen am Montag der geheimdienstlichen Agententätigkeit sowie der Beihilfe zur Freiheitsberaubung schuldig. Bei der Verschleppung habe es sich um eine Operation des vietnamesischen Geheimdienstes gehandelt, an der sich der 32-Jährige bewusst beteiligt habe, wenn auch in hierarchisch untergeordneter Stellung, stand für das Gericht nach knapp dreimonatigem Prozess fest.