Die Berliner Zeitung stellte dem kroatischen Botschafter, Gordan Bakota, folgende Fragen:

Wie sieht die kroatische Regierung die „Operacija Oluja“ heute?

Was bedeutete die Eroberung der Republik Serbische Krajina damals, was heute?

Wie hat sich das Verhältnis zu Serbien entwickelt?

Gibt es einen Aussöhnungsprozess?

Gibt es die Möglichkeit einer gemeinsamen Aufarbeitung der Ereignisse?

Kann/soll Serbien Mitglied der EU werden?

Hier die ausführliche Antwort von Botschafter Bakota auf den gesamten Fragenkomplex:

Die Groβoffensive der kroatischen Armee- und Polizeieinheiten Sturm nimmt aus mehreren Gründen einen besonderen Platz in der jüngeren kroatischen Geschichte ein. Nicht nur als erfolgreiche Befreiungsoperation, welche wichtige Voraussetzungen für die Integrität des kroatischen Territoriums geschaffen hatte, sondern auch, das Machtgleichgewicht verändernd, als Militäroperation, die den entscheidenden Schlag gegen die langjährigen Eroberungskriege des Regimes von Slobodan Milošević versetzte hatte. Gleichzeitig, gerade einmal einen Monat nach dem Völkermord in Srebrenica, hat die Operation Sturm dazu beigetragen, strategische Voraussetzungen für die Beendigung des Krieges in Bosnien und Herzegowina zu schaffen.

Nach der internationalen Anerkennung Kroatiens und der Aufnahme in die UN im Mai 1992, war fast ein Drittel des kroatischen Territoriums von serbischen Aufständischen, unterstützt seitens der sogenannten Jugoslawischen Volksarmee, besetzt gehalten. Zahlreiche Versuche scheiterten, mit Vertretern der aufständischen kroatischen Serben eine Lösung unter Vermittlung der internationalen Gemeinschaft zu finden. Die serbische Seite weigerte sich, die Souveränität der Republik Kroatien anzuerkennen, und lehnte auch den Vorschlag der internationalen Gemeinschaft zur friedlichen Wiedereingliederung der besetzten Gebiete in die kroatische Verfassungs- und Rechtsordnung mit dem angestrebten Grad an Autonomie ab, welche diese Gebiete selbst zur Zeiten Jugoslawiens zuvor nie hatten.

Die Militäroperation Sturm wurde Anfang August 1995 durchgeführt und innerhalb von vier Tagen wurde fast ein Fünftel des kroatischen Territoriums befreit, aus dem in den Vorjahren als Opfer serbischer Expansionen 250.000 kroatische Staatsbürger vertrieben wurden. Dieser militärische Erfolg schuf auch die Voraussetzungen für die friedliche Wiedereingliederung des kroatischen Donauraums in Ostslawonien, der 1998 die Integrität des kroatischen Territoriums vervollständigte.

Wie bereits zu Beginn erwähnt, erfolgte die Befreiungsoperation Sturm weniger als einen Monat nach dem Massaker von Srebrenica im benachbarten Bosnien und Herzegowina (erste Julihälfte 1995). In der Folge unterzeichneten der kroatische Präsident Franjo Tuđman und der bosnisch-herzegowinische Präsident Alija Izetbegović, unmittelbar nach diesem schrecklichen Verbrechen, die „Deklaration von Split“ (22. Juli 1995). Diese sieht eine Zusammenarbeit der Streitkräfte der Republik Kroatien mit den bosnisch-herzegowinischen Streitkräften auf bosnisch-herzegowinischem Territorium vor, um die serbische Armee aus den Gebieten um das eingekesselte Bihać und aus anderen Teilen des Landes zurückzudrängen. Im August 1995 durchbrach die kroatische Armee in Zusammenarbeit mit den bosnisch-herzegowinischen Streitkräften zunächst die serbische Belagerung der UN-Schutzzone Bihać (im Grenzgebiet von Bosnien und Herzegowina) und trug danach durch gemeinsame Militäroperation zur Befreiung eines groβen Teils von Bosnien und Herzegowina bei. Besonders wichtig ist es herauszustellen, dass die eingekesselte Enklave von Bihać, in der sich während der dreijährigen serbischen Belagerung etwa 170.000 Einwohner befanden, drohte von serbischen Kräften besetzt zu werden, was wiederum eine ähnliche Vorgehensweise wie in Srebrenica befürchten lies. Leider wird dieser wichtige Aspekt der Operation Sturm nicht deutlich genug betont. Diese strategisch wichtige Kooperation zwischen Kroatien und Bosnien und Herzegowina hat das Kräfteverhältnis verändert, so dass der serbische Präsident Slobodan Milošević nun zum ersten Mal bereit war ernsthafte Friedensverhandlungen zu führen. Das daraufhin im November 1995 geschlossene Daytoner-Friedensabkommen führte zum Ende des Krieges in Bosnien und Herzegowina. Angesichts dieser Tatsachen kann die Befreiungsoperation Sturm zu Recht als Wendepunkt angesehen werden, der nach Jahren der zerstörerischen Eroberungskriege des Regimes von Slobodan Milošević den Weg für Frieden und Stabilität in Südosteuropa einleitete. Wir erinnern Sie auch daran, dass Milan Martić, einer der zentralen Anführer der serbischen Aufständischen in Kroatien und Verfechter der groß-serbischen Politik, welche auch Teile der Republik Kroatien umfassen sollte, wegen seiner Verbrechen vom UN-Kriegsverbrechertribunal zu 35 Jahren Haft verurteilt wurde.

Während der Operation Sturm haben die kroatischen Fernseh- und Rundfunkanstalten in regelmäßigen Abständen einen Aufruf der kroatischen Regierung an die zivile Bevölkerung in den besetzten Gebieten Kroatiens gesendet. In diesem Aufruf wird die zivile Bevölkerung gebeten, soweit möglich, in ihren Häusern zu bleiben und friedlich die Wiederherstellung der verfassungsrechtlichen Ordnung der Republik Kroatien abzuwarten. Die Mehrheit der dort lebenden serbischen Bevölkerung ist allerdings dem Aufruf der serbischen Führung im besetzten Knin gefolgt und hat sich zusammen mit dem serbischen Militär in einer strategisch geplanten Aktion zurückgezogen. Leider kam es, trotz der klar proklamierten Politik der damaligen kroatischen Staatsführung, die zum Verbleib und einem Zusammenleben aufrief, in den Nachkriegswirren zu vereinzelten Verbrechen gegen serbische Zivilisten. Die kroatische politische Führung hat diese Verbrechen wiederholt scharf verurteilt und verpflichtete sich allen zivilen Opfern Gerechtigkeit zukommen zu lassen – wir dürfen Sie beispielweise auf folgende Rede des Ministerpräsidenten Andrej Plenković aufmerksam machen https://vlada.gov.hr/news/we-sincerely-regret-the-crime-committed-in-varivode-it-is-our-civilizational-duty-to-ensure-justice-for-all-victims/30461

In diesem Sinne möchten wir insbesondere auf das erhebliche politische Engagement hinweisen, welches die Vertreter der höchsten kroatischen Institutionen im Zusammenhang mit dem äußerst wichtigen und sensiblen Thema der Versöhnung und Vertrauensbildung bzw. des Dialogs über die jüngste kroatische Geschichte investieren. Im vergangenen Jahr nahmen Staatspräsident Zoran Milanović und Premierminister Andrej Plenković am Gedenken serbischer ziviler Opfer in den Dörfern Varivode und Grubori teil. Im selben Jahr nahm der stellvertretende Premierminister Boris Milošević, aus den Reihen der Unabhängigen Demokratischen Serbischen Partei, zuständig für Gesellschaftsfragen und Menschenrechte, hingegen als ranghoher Vertreter der serbischen nationalen Minderheit an der zentralen Gedenkfeier zum 25. Jahrestag der Operation Sturm teil.

In diesem Sinne wird im Rahmen der kroatischen außenpolitischen Aktivitäten mit dem Ziel der Erhaltung von Frieden und Stabilität in Südosteuropa kontinuierlich auf die Bedeutung gutnachbarlicher Beziehungen hingewiesen. Die aktive Unterstützung der Erweiterungspolitik ist schon jahrelang eine klare außenpolitische Priorität der Republik Kroatien. Die Unterstützung der Reformbemühungen der Westbalkanländer auf ihrem Weg in die EU war beispielsweise auch einer der thematischen Schwerpunkte der ersten kroatischen EU-Ratspräsidentschaft im vorigen Jahr. Von kroatischer Seite wird besonders auf die Bedeutung nachhaltiger Reformfortschritte bzw. des anhaltenden politischen Willens der EU-Beitrittskandidaten für die Durchführung der notwendigen Reformprozesse hingewiesen, sowie auf alle Bemühungen, die zum Ausbau gegenseitigen Vertrauens und gutnachbarschaftlicher Beziehungen in Südosteuropa beitragen können. Dazu gehört selbstverständlich die äußerst wichtige Fähigkeit mit dem negativen Erbe jener Kriegspolitik umzugehen, die für die zahlreichen Verbrechen und den Tod zehntausender Menschen sowie Vertreibung Hunderttausender im ehemaligen Jugoslawien verantwortlich ist.