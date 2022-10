Entscheidung über Ausweitung der Maskenpflicht offen Ob der Berliner Senat sich am Dienstag zur Ausweitung der Maskenpflicht durchringt, gilt weiterhin als unsicher. Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) hat... dpa

Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand. Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Berlin -Ob der Berliner Senat sich am Dienstag zur Ausweitung der Maskenpflicht durchringt, gilt weiterhin als unsicher. Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) hatte sich bereits vor knapp zwei Wochen dafür ausgesprochen. Bislang gilt in Berlin in Bussen und Bahnen Maskenpflicht. Gote hält es für richtig, das auch für Innenräume etwa in Geschäften oder Museen vorzuschreiben. An dieser Position halte sie weiter fest, sagte ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung am Montag. An ihrer Einschätzung, dass das angesichts der Infektionslage richtig sei, habe sich nichts geändert.