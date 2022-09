Entscheidung über Bezirksbürgermeister fällt am Donnerstag

Berlin -Für den Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, Stephan von Dassel, könnte seine Zeit im Amt bald um sein. Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) entscheidet heute bei einer Sondersitzung über seine Abwahl. Der Grünen-Politiker, der seit 2016 im Amt ist, hatte nach deutlicher Kritik an seinem Verhalten im Zusammenhang mit einer Stellenbesetzung die Unterstützung des Kommunalparlaments verloren.

Für seine Abwahl ist eine Zweidrittelmehrheit aller 55 Bezirksverordneten erforderlich - 37 Abgeordnete müssten also mit Ja stimmen. Von Dassel hat angekündigt, bei der BVV-Sondersitzung anwesend zu sein. Die Bezirksverordnetenversammlung hat am vergangenen Donnerstag ein Abwahlverfahren eingeleitet. Aus allen Fraktionen mit Ausnahme der AfD gab es bei der ersten Lesung eines entsprechenden Antrags den Hinweis, kein Vertrauen mehr in den Bürgermeister zu setzen.

Der Bezirksbürgermeister soll versucht haben, einen bei einer Stellenbesetzung unterlegenen Bewerber mit Hilfe einer Geldzahlung davon abzubringen, gegen die Entscheidung zu klagen. Ein konkretes Geldangebot habe es von seiner Seite nicht gegeben, hatte von Dassel entsprechende Vorwürfe zurückgewiesen und einen Rücktritt abgelehnt.