Entscheidung über Nahverkehrsticket soll Donnerstag fallen

Berlin -Die Entscheidung über eine regionale Nachfolgelösung für das bundesweite 9-Euro-Ticket soll am Donnerstag fallen. Das kündigte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag an, nachdem der Senat über das Thema beraten hatte. Am Mittwoch werde sich der Hauptausschuss im Abgeordnetenhaus damit beschäftigen, am Tag darauf dann der Aufsichtsrat des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB), der die Entscheidung über ein Anschlussticket zu treffen habe.