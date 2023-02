Entscheidung über Zukunftszentrums Deutsche Einheit Es ist das größte Bauprojekt des Bundes im laufenden Jahrzehnt: Fünf ostdeutsche Städte haben sich als Sitz des sogenannten Zukunftszentrums für Deutsche Ein... dpa

ARCHIV - Ein so genannter Zukunftszug steht im Leipziger Hauptbahnhof. Jan Woitas/dpa/Archiv

Berlin -Welche Stadt bekommt den Zuschlag für das neue Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und Europäische Transformation? An diesem Dienstag soll eine Jury die Entscheidung treffen. In den vergangenen Monaten waren die Jury-Mitglieder in allen Bewerberstädten unterwegs. Zur Auswahl stehen Frankfurt (Oder), Halle, Eisenach, Jena sowie eine gemeinsame Bewerbung von Leipzig und Plauen.