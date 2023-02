Entsetzen über Drohbrief gegen Grünen-Senatorin Jarasch Ein Drohbrief an die Senatorin Bettina Jarasch hat zahlreiche Solidaritätsbekundungen zur Folge. Darunter sind auch einige von der politischen Konkurrenz. dpa

Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin, und Raed Saleh, Vorsitzender der SPD Berlin, verlassen die ertsen Sondierungsgespräche mit der CDU. Annette Riedl/dpa

Berlin -Berlins Regierende Bürgermeisterin und SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey hat sich entsetzt über den Drohbrief an ihre grüne Senatskollegin Bettina Jarasch gezeigt. „Ich habe keinerlei Verständnis dafür und verachte ein solches Verhalten“, teilte sie auf Instagram mit. „Ich bin entsetzt und erschüttert darüber, zu welchen Mitteln gegriffen wird, um Menschen, die sich politisch engagieren, anzugreifen.“ Der Brief, dem Giffey zufolge auch eine Revolverpatrone beilag, war am Donnerstag im Büro der Grünen-Fraktion des Berliner Abgeordnetenhauses eingegangen.