Erdogan gibt grünes Licht für Finnlands Nato-Beitritt Die Türkei will dem Nato-Beitritt von Finnland nach monatelanger Blockade zustimmen, Präsident Erdogan gibt seine Blockade auf. Schweden muss dagegen warten. dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und Finnlands Staatsoberhaupt Sauli Niinistö haben sich in Ankara getroffen. Burhan Ozbilici/AP

Istanbul -Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will dem angestrebten Nato-Beitritt Finnlands zustimmen. Man werde den Ratifizierungsprozess im Parlament einleiten, sagte Erdogan am Freitag in Ankara. Erdogan hat damit seine Blockade gegen die Nato-Norderweiterung zumindest zu einem Teil aufgegeben.