Erdogan und Selenskyj beginnen Gespräche in Lwiw Es geht um nichts Geringeres als um Wege hin zu einem Ende des Krieges in der Ukraine. Präsident Selenskyj trifft in Lwiw seinen türkischen Amtskollegen Erdo... dpa

HANDOUT - Vor einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan und UN-Generalsekretär Guterres hat der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj ein Militärkrankenhaus in Lemberg besucht. l Press Office/AP/dpa Uncredited/Ukrainian Presidentia

Kiew -Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan haben sich zu gemeinsamen Gesprächen in der Ukraine getroffen. Die beiden seien im Potocki-Palast in Lwiw (Lemberg) zusammengetroffen, berichtete der staatliche türkische Nachrichtensender Anadolu am Donnerstag. Für den Nachmittag war ein Dreier-Treffen mit UN-Generalsekretär António Guterres geplant.