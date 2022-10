„Erich Honecker sieht doch ganz freundlich aus, gar nicht wie ein Verbrecher“

Am Montag jährt sich die deutsche Wiedervereinigung zum 32. Mal. Im Tränenpalast, am Brandenburger Tor und im Humboldt-Forum fragen alle: Wie vereint ist Berlin?

Am S-Bahnhof am Pariser Platz ist noch nicht ersichtlich, dass hier, direkt vor dem Brandenburger Tor, heute der Nationalfeiertag der Bundesrepublik gefeiert wird. Offiziell findet ja das große Volksfest zum Tag der Deutschen Einheit 300 Kilometer entfernt im thüringischen Erfurt statt. Vor dem Brandenburger Tor will aber eine kleine Protestgruppe den heutigen Tag dazu nutzen, Einigkeit und Recht und Freiheit zu feiern – nämlich: ihre Freiheit, sich nicht impfen zu lassen.

Die amerikanischen Touristen Susan und Tony aus Oregon betrachten die Szene etwas ratlos: Eigentlich wollen sie hier nur ein Selfie vor dem Tor machen, dann weiter zum Reichstag, um die Kuppel zu besuchen. Sie wissen auch nichts vom Nationalfeiertag. „Ist denn heute der Tag, an dem die Mauer gefallen ist?“, fragt Susan. Dass zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung fast ein Jahr vergangen ist, lernt sie also an diesem Montag. Ach so, nickt das Paar. „Natürlich war das ein glücklicher Moment für die Weltgeschichte“, sagt Tony. „Schön, dass wir dann an diesem Tag hier sein können.“

Aber bei der Frage, wie die Deutschen selbst den Tag der Einheit sehen, bleibt vieles offen. In einer Umfrage 2020 zu 30 Jahren deutscher Einheit stimmten 51 Prozent der Befragten der Aussage zu, der 3. Oktober als Gedenktag hätte für sie „keine besondere Bedeutung“. Das ist eine Zahl, die wohl die breitere Meinung der Deutschen zum Stand der Einheit widerspiegelt: Am Wochenende fand eine Umfrage der Bild am Sonntag heraus, dass die Meinungen im Osten und Westen dazu noch stark gespalten sind: 47 Prozent der Westdeutschen und 56 Prozent der Ostdeutschen finden, die deutsche Wiedervereinigung ist „nicht geglückt“.

Vor dem Reichstag werden diese Meinungsunterschiede laut. Dort sagt ein Mann in ein Mikrofon, dass er sich „schäme“ für die BRD. „Ich bin noch immer Bürger der DDR.“ Die Wiedervereinigung sei eine Lüge, ruft er ins Mikrofon. Vor ihm steht eine Gruppe Unterstützer, die laut trommeln für ihn – sowie auch Gegendemonstranten, die ihn wiederholt unterbrechen. „Wir Bürger der DDR wurden nie gefragt, ob wir in die BRD eingegliedert werden wollten.“ Ein Gegner ruft: „Doch!“

Auch Meinungen zur Russlandpolitik prägt die deutsche Teilung noch heute

Hinter ihm wehen die Fahnen der DDR, von Russland, von Moskau sowie eine mit den orange-schwarzen Streifen des Sankt-Georgs-Bands. Dieses Symbol tragen häufig Russen, um ihre Zustimmung zum Angriffskrieg auszudrücken. Das weist auf einen Bereich hin, der ebenfalls etwas mit der Teilung Deutschlands zu tun hat: Laut der BamS-Studie halten 35 Prozent der Ostdeutschen die europäischen Sanktionen gegen Russland für „überzogen“. Im Westen sind es nur 26 Prozent.

Doch dieser Tag der Deutschen Einheit soll auch ein Tag des Erinnerns sein. Im Tränenpalast an der Friedrichstraße sind beim jährlichen Museumsfest auch Kinder eingeladen, mehr über diese Zeit zu lernen. Schließlich sind inzwischen selbst ihre Eltern zu jung, um noch DDR-Erinnerung zu haben. Mit einer Spurensuche durch die Dauerausstellung sowie einem Theaterstück mit Geschichten von Zeitzeugen sollte die Geschichte auch für die Kleinsten näher erläutert werden.

Unter den Eltern fallen dazu die Meinungen sehr unterschiedlich aus. Der 50-jährige Italiener Tancredi und sein zwölfjähriger Sohn Nathan waren zum ersten Mal zu Besuch in der Ausstellung. „Erinnerung, Geschichtsaufarbeitung: Deutsche können das immer gut“, sagt Tancredi. Beide wohnen in Wilmersdorf, Nathan bezeichnet sich als Westberliner.

Johanna Konkel-Bakis bewertet die Ausstellung anders: „Eigentlich gibt es ganz viel über den Mauerfall hier, aber nicht so viel über die Einheit selbst“, sagt sie. Sie war neun Jahre alt, als die Mauer fiel, und erinnert sich, wie sich die Stimmung in ihrem Pankower Kiez änderte. „Ich weiß noch, dass die Erwachsenen plötzlich ganz verunsichert waren“, sagt sie, „ich spürte ihre Angst, nicht zu wissen, wie es weitergeht.“ Ihr fehle in der Ausstellung die Reflexion. „Offenbar hat nicht alles mit der Wiedervereinigung geklappt – viele im Osten sind frustriert, wirtschaftlich benachteiligt, man müsste sich hier damit auseinandersetzen.“ Ihr zwölfjähriger Sohn Renas ist allerdings von der Ausstellung begeistert. Er ist zum ersten Mal Erich Honecker begegnet. „Er fand, er sah ganz freundlich aus, nicht wie ein Verbrecher.“

Die DDR-Vergangenheit macht noch viele Berliner neugierig

Der Tränenpalast ist einer der Orte, der trotz seines „hässlichen“ Aussehens, wie viele damals sagten, nicht abgerissen wurde. Er ist noch immer ein Ort der Geschichte dieser Stadt, der noch genauso aussieht, wie zu den Zeiten, als sich Menschen hier verabschiedeten. Noch einmal weinen und dann ganz lange nicht sehen. Denn an der Friedrichstraße sind Tausende tränenreich ausgereist. Anders als der Tränenpalast ist der Palast der Republik im ehemaligen Ostberlin nicht mehr da. An seinem Platz steht jetzt das Humboldt-Forum, das Berliner bisher noch zu wenig für sich entdeckt haben, trotz des freien Eintritts.

Doch auffällig: An vielen Stellen im Humboldt-Forum wird der Palast wieder hervorgeholt. Kein Wunder, dass am Montag zum Tag der Deutschen Einheit eine Videoinstallation gezeigt wurde mit dem Namen: „Palast der Erinnerung“ . Durch Virtual-Reality-Brillen konnten die Besucher noch einmal digital den Palast betreten; die Installation wird Teil einer Dauerausstellung im Humboldt-Forum sein, zur Geschichte des Palasts der Republik. Doch die Ausstellung soll erst im Jahr 2024 eröffnen. Hier zumindest gibt es keinen Mangel an Besucherinteresse: Am frühen Nachmittag stehen ungefähr 100 Menschen an.

Im Humboldt-Forum wollten Hunderte Berliner den Palast der Republik durch die VR-Installation „Palast der Erinnerung“ erleben. Berliner Zeitung/Markus Wächter

Auch Angela Eßer aus der Nähe von München ist zu Besuch in Berlin und freut sich, dass die Installation die Geschichte „lebendig“ macht. „Ich freue mich, den anderen Leuten in der Schlange zuzuhören und ihre Perspektive zu hören“, sagt die 62-Jährige. Ihr falle es immer noch schwer, nicht an den 17. Juni als Tag der Einheit zu denken. Der galt bis zur Wiedervereinigung. „Aber ich finde es auch toll, dass so viele junge Menschen hier sind – so eine Geschichte kann man mit Worten nicht erzählen.“

Wie sehr sich die Erinnerung an die deutsche Teilung verändern kann, zeigen Umfragen. Im Jahr 2015 blickten Deutsche zwischen 18 und 29 Jahre am positivsten auf die Folgen der Wende – 65 Prozent fanden, diese Zeit hätte „eher Vorteile“ mit sich gebracht; in allen anderen befragten Altersgruppen stimmten dem nur 53 Prozent zu. Vielleicht gewöhnen sich die Menschen auch irgendwann an das Humboldt-Forum? Am Tag der Eröffnung begannen schon Aktivisten, den Abriss zu fordern.

Auch die TU-Studentin Clara steht am Feiertag für die virtuelle Installation an. Ihre Eltern sind Ostdeutsche, die 23-Jährige ist im wiedervereinigten Deutschland aufgewachsen. Sie beschreibt sich als „ostdeutsch sozialisiert“, obwohl sie im Westen Berlins geboren, groß geworden und zur Schule gegangen ist. „Meine Mutter fand den Palast der Republik super“, sagt sie. Sieht Clara sich als Ossi, Wessi oder einfach als Deutsche? Sie greift lieber zu einer vierten Kategorie: „Tendenziell sehe ich mich als Berlinerin.“