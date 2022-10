Erinnern an Tod eines Jungen in der Spree vor 50 Jahren Mehrere Menschen haben an einen Jungen erinnert, der während der Berliner Teilung in der Spree ums Leben gekommen ist. Cengaver Katranci fiel dort am 30. Okt... dpa

Berlin -Mehrere Menschen haben an einen Jungen erinnert, der während der Berliner Teilung in der Spree ums Leben gekommen ist. Cengaver Katranci fiel dort am 30. Oktober 1972 beim Spielen ins Wasser und ertrank, sagte eine Mitarbeiterin der Stiftung Berliner Mauer am Sonntag.