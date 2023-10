Eritrea-Demonstration ohne Zwischenfälle zu Ende gegangen

Berlin -Eine Eritrea-Demonstration in Berlin ist ohne Zwischenfälle verlaufen. Wie die Polizei mitteilte, beteiligten sich an der Veranstaltung des Zentralrats der Eritreer in Deutschland unter der Überschrift „Der Erhalt und die Achtung unserer Grundrechte sowie der Schutz unserer kulturellen und gesellschaftlichen Zusammenkünfte“ etwa 1000 Menschen. Es wurden viele Flaggen Eritreas gezeigt.

Die Demonstration war vom Potsdamer Platz zum Spreebogenpark unweit des Bundestags gezogen. Bei ähnlichen Veranstaltungen war es in Stuttgart und Gießen zu Ausschreitungen gekommen.