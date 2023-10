Über das Ende der illegalen Migration reden: Wir haben uns einfach überschätzt

Nichts ist so machtlos wie eine Idee, deren Zeit noch nicht gekommen ist. Das beste Beispiel der letzten Jahre ist die Diskussion über eine Begrenzung der Migration. Seit Ewigkeiten warnen Kritiker vor den mannigfachen Problemen, die durch die Zuwanderung von Millionen Menschen entstehen, die aus völlig anderen Kulturkreisen kommen. Viele können sich nur äußerst schwer in westlichen Gesellschaften zurechtfinden, scheitern an Sprache, Rollenbildern und Integration in den Arbeitsmarkt. Die Warnungen verhallten. Doch seit den Kommunen der Platz ausgegangen ist, die Wirtschaft schrumpft und die Bürger jeden Tag in Zeitungen lesen und im Fernsehen sehen können, wie der Konflikt in Israel auf den Straßen zu Randalen und Todesdrohungen gegen Juden genutzt wird, geschieht etwas.