Erlebt die Atomkraft eine Renaissance? Dahinter stehen auch militärische Interessen

1. Am Anfang stand die Bombe. Im Dezember 1938 gelang Otto Hahn und Fritz Straßmann am Kaiser Wilhelm Institut in Berlin die erste Urankernspaltung, die dann von Lise Meitner und Robert Frisch kernphysikalisch gedeutet wurde. Die Atomkraft ermöglichte die großtechnische Erzeugung von Sekundärenergie. Seitdem hat die Menschheit, wie wir heute wissen, den Schlüssel für eine Selbstvernichtung in der Hand. Schon im August 1939 warnte Albert Einstein in einem Brief US-Präsident Franklin D. Roosevelt vor einem Nazi-Deutschland mit einer „Bombe neuer Zerstörungskraft“. Nach dem japanischen Überfall 1941 auf Pearl Harbour begannen die USA mit dem Bau der Atombombe. Das war das Manhattan-Projekt.

Am 16. Juli 1945, zwei Monate nach der Befreiung Europas vom Faschismus, startete der Trinity-Test (Dreifaltigkeit). Die erste Atomwaffe wurde über der Wüste von Los Alamos gezündet. Zwei weitere Bomben sollten Berlin und Mannheim/Ludwigshafen treffen, doch nach dem Ende des Krieges gegen Hitler-Deutschland wurden die Ziele neu festgelegt. „Little Boy“ wurde am 6. August auf die japanische Hafenstadt Hiroshima und „Fat Man“ drei Tage später auf Nagasaki abgeworfen. Damit war die Tür zur atomaren Hölle aufgestoßen. 1949 folgten die UdSSR mit der Atombombe, 1952 Großbritannien, 1960 Frankreich und 1971 China. Der „Fünferclub“ der Atommächte war zusammen und wurde ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat.

Wettrüsten bis zur Zar-Bombe

Zwischen den USA und der Sowjetunion kam es im Kalten Krieg zum atomaren Wettrüsten. Amerika brachte 1952 die erste Wasserstoffbombe zur Explosion, mit einer 800-mal größeren Zerstörungskraft als die Hiroshima-Bombe. Die UdSSR zündete 1961 über der Insel Nowaja-Semlja die „Zar-Bombe“, die größte jemals gebaute Atomwaffe. In den 1980er Jahren umfasste das Atomwaffenarsenal der beiden militärischen Supermächte eine Sprengkraft von mehr als 800.000 Hiroshima-Bomben. Dieses „Gleichgewicht des Schreckens“ hielt die Welt von einem Heißen Krieg ab. Als 1962 die Kuba-Krise die Welt an den Rand eines Atomkrieges brachte, verständigten sich Moskau und Washington auf den Abzug ihrer Mittelstreckenraketen aus dem unmittelbaren Einzugsbereich des Gegners und auf einen heißen Draht zur Verständigung in Konfliktfällen. Das waren die ersten Grundlagen der Pax Atomica, in der die USA die Dominanz und die Interessen des Gegners in dessen Einflussbereich akzeptierte und umgekehrt die UdSSR die der Amerikaner. Der Atomschirm der Supermächte ermöglichte global Sicherheit und verhinderten den Einsatz nukleare Waffen. Konventionelle Kriege in den jeweiligen Einflussbereichen wurden hingenommen.

Russland und die USA haben in ihren Arsenalen heute 11.133 Atomsprengköpfe. China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Israel, Pakistan und Nordkorea verfügen zusammen über 1.379 Atomwaffen. Im Januar 2023 waren 9.576 Atombomben einsatzbereit. Derzeit modernisieren vor allem die USA, Russland und China ihre nuklearen Waffensysteme, die Trägersysteme werden immer schneller, die Vorwarnzeiten entsprechend kürzer. Nachdem der US-Senat 2003 den Weg freigegeben hat, wird auch an Mini-Nukes gearbeitet. Das sind Atombomben unter fünf Kilotonnen. Nach den Erhebungen des schwedischen Friedensforschungsinstituts SIPRI pumpten im Jahr 2022 die USA 43,7 Mrd. US-Dollar in ihre atomaren Waffensysteme, mehr als alle anderen Atomwaffenländer zusammen.

Die zivile Nutzung der Atomkraft war erst der zweite Schritt im Atomzeitalter. Am 20. Dezember 1951 erzeugte erstmals der amerikanische Versuchsreaktor Arco (Idaho) elektrischen Strom. Zwei Jahre später verkündete US-Präsident Dwight D. Eisenhower am 8. Dezember 1953 vor der UNO das Programm „Atoms for Peace“. Er sprach von einer neuen „planetarischen Vision für Frieden und Wohlstand“, wohl auch um von der gewaltigen Zerstörungskraft der Bombe abzulenken. Damals schwärmte selbst Ernst Bloch von der unerschöpflichen Energie des Atoms, die Hunger und Armut überwinde und Wüsten in „blühende Landschaften“ verwandele. Verheißungen, die heute grotesk klingen.

Kernphysikalisches Wissen der NS-Zeit wurde bewahrt

In Westdeutschland versuchte der „Uranverein“ um Werner Heisenberg das kernphysikalische Wissen der NS-Zeit zu bewahren. Unterstützung bekam er unter anderem von Siemens, AEG, Hoechst, Bayer und der Metallgesellschaft. Nachdem die Bundesrepublik mit dem Pariser Vertrag von 1955 mehr nationale Souveränität erlangte, wurde am 20. Oktober 1955 das Bundesministerium für Atomfragen (heute Forschungsministerium) gegründet. Erster Minister war Franz-Josef Strauß (CSU), der - wie auch Bundeskanzler Konrad Adenauer – den Bau einer Atombombe zur Bewaffnung der Bundeswehr in Erwägung zog. Beide misstrauten der amerikanischen Sicherheitsgarantie für Deutschland. Als Adenauer die Atombombe verharmlosend als eine „Weiterentwicklung der Artillerie“ bezeichnete, formierte sich der Widerstand der „Göttinger 18“, zu denen die Nobelpreisträger Otto Hahn, Max Born und Werner Heisenberg gehörten. Sie lehnten die Entwicklung einer deutschen Atomwaffe strikt ab, befürworteten ausschließlich eine zivile Nutzung der Atomkraft.

Warnungen vor den Gefahren und Folgen der Atomenergie, die von Prof. Karl Bechert kamen, der für die SPD dem Deutschen Bundestag saß, waren damals völlig unverständlich. Zum Wendepunkt in der Bewertung wurden erst die Auseinandersetzungen um das geplante Atomkraftwerk (AKW) Wyhl am Kaiserstuhl und der Bau des AKW Brokdorf in der Nähe von Hamburg. Nach dem schweren Unfall im amerikanischen Harrisburg (1979) und der Implosion in der ukrainischen Atomzentrale von Tschernobyl (1986) endete die Akzeptanz: Atomkraft nein danke!

Ausschlaggebend für den Stimmungsumschwung waren vornehmlich vier Gründe: 1. Die Sicherheitsfrage, die zwei Dimensionen hat, nämlich Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensumfang. Entscheidend für die Bewertung der Atomenergie ist, dass ein Größter Anzunehmender Unfall (GAU) nicht ausgeschlossen werden kann. Daran machte der Sozialwissenschaftler Ulrich Beck den Unterschied zwischen erster und zweiter Moderne fest. Während in der ersten die Risiken beherrschbar und versicherbar waren, geht es in der zweiten um Gefahren, die – wie die Atomenergie - nicht versicherbar und damit nicht zu verantworten sind. 2. Die Atomenergie hinterlässt hochradioaktiven Abfall, der eine Million Jahre sicher verwahrt werden muss. Das sprengt die Dimension menschlicher Verantwortung. 3. Die Atomenergie ist ein Schlüssel für den Zugang zu einer militärischen Nutzung. So gab beispielsweise Schweden vor, ein nukleares Heizkraftwerk bauen zu wollen, tatsächlich war das Land jedoch am technologischen Know-how für den Bau einer Bombe interessiert. 4. Letztlich blockiert die Atomenergie die Energiewende, denn systembedingt ist sie mit hoher Reservevorhaltung, Verbundwirtschaft und insgesamt mit einer geringen Effizienz in der Nutzung der eingesetzten Energie verbunden. Schon deshalb ist sie keine Zukunftsenergie.

Wahrscheinlich 31 Atomwaffenlager in der DDR

Umweltbewegung und Friedensbewegung hatten damals ein gemeinsames Thema: Die Ablehnung der Atomkraft. Sie wurden in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre in West- und auch in Ostdeutschland zu einer starken Bewegung. Im Jahr 1980 waren im Westen elf kommerzielle AKW in Betrieb und sieben in Bau, in Ostdeutschland fünf in Betrieb, drei in Bau. Militärexperten schätzen, dass damals 5.000 amerikanische Atomwaffen in der Bundesrepublik lagerten. In der DDR gab es wahrscheinlich 31 Atomwaffenlager. Heute lagern in Deutschland noch 20 Sprengköpfe.

Die Aufstellung neuer Mittelstreckenraketen wurde von der Regierung Helmut Kohl als unabweislich empfunden. Von einem Ausstieg aus der Atomenergie wollte sie nichts wissen, der Super-GAU von Tschernobyl wurde als Folge maroder östlicher Technik abgetan. Immerhin wurde das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit gegründet. Es dauerte noch vierzehn Jahre, bis es im Jahr 2000 zum rot-grünen „Gesetz über die geordnete Beendigung der Kernenergie“ kam, welches allerdings verschiedene Möglichkeiten für eine Streckung der AKW-Betriebszeiten offenließ.

Der Kampf um den Ausstieg ging jedoch weiter. Die schwarz-gelbe Bundesregierung änderte das Atomgesetz und setzte im Oktober 2010 eine Laufzeitverlängerung der verbliebenen AKW durch. Kurze Zeit später wurde sie von der Realität schmerzlich eingeholt. Am 11. März 2011 kam es in der japanischen Atomzentrale Fukushima Daiichi zum Super-GAU. Ausgelöst durch ein starkes Wasserbeben fiel die Stromversorgung aus, dann überspülten hohe Wellen die Notstromaggregate. Ohne Kühlung kam es zur Kernschmelze in drei Blöcken.

Frankreich führt die Atomkraftbefürworter in der EU an

2. Renaissance der Atomenergie? Die Kettenreaktion von Fukushima erreichte auch das ferne Berlin. Innerhalb von nur fünf Tagen wurde aus den schwarz-gelben Atomfreunden eine Koalition der Aussteiger. Das Ende der Atomenergie wurde gesetzlich definitiv festgelegt. Am 15. April 2023 gingen die letzten drei AKW Emsland, Isar 2 und Neckarwestheim 2 vom Netz. Die kurze, aber teure Episode war vorbei. Doch endet sie wirklich? Es gibt Kräfte, die ein neues Kapitel aufschlagen wollen. In Deutschland kommen dafür nicht nur Stimmen aus der AfD, sondern auch aus Union und FDP. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will sogar den Bundesländern die Zuständigkeit für die Atomenergie übertragen. Und auf Initiative Frankreichs formiert sich auch in der EU das Lager der Atomkraftbefürworter neu. Sie behaupten, die nukleare Energieversorgung hätte Zukunft, schließlich gäbe es eine bessere Technik. Drei Behauptungen stehen im Zentrum, genaueres Hinsehen ist angebracht:

Die Nuklearenergie wäre mit ihrem emissionsfreien Betrieb ein Beitrag zum Klimaschutz, schließlich hätte auch die EU in ihrem Regelwerk der Taxonomie sie als „nachhaltig“ eingestuft. Tatsächlich sind die Systemrisiken und Klimaschutzblockaden bei der nuklearen Stromerzeugung größer als z. B. bei gleichmäßig leistungsfähigen Gaskraftwerken, die heute im Netz oder in der Reserve sind und künftig auch Wasserstoff einsetzen könnten. Die Atomenergie ist nicht CO2-frei, nicht einmal die CO2-ärmste Energieerzeugung. Die GEMIS-Zahlen des Öko-Instituts belegen, dass z. B. ein Gas- und Dampf-Kraftwerk besser abschneidet. Dafür muss freilich die gesamte Prozesskette gesehen werden.

Noch wichtiger ist, dass die Nuklearenergie die für den Klimaschutz überfällige Energiewende systematisch erschwert. Zu diesem Urteil kam die Klima-Enquete des Bundestages einstimmig nach einer Auswertung von Studien der IAEO: „Die Abschätzung zeigt, dass Lösungswege keinen Erfolg versprechen, die nur auf eine Verschiebung zwischen den Energieträgern abzielen, statt einer weitgehenden Substitution von Energie durch Investitionen und technisches Wissen den Vorrang zu geben.“ Das bedeutet: Die Energiewende ist unvereinbar mit dem starren System der auf einen hohen Stromverbrauch ausgerichteten Atomkraftwerke, bei denen zudem keine Wärmekopplung möglich ist. Klimaschutz erfordert neben Erneuerbaren eine Effizienzrevolution und Einsparung über die gesamte Kette von Wandlung und Nutzung.

Eine neue Generation von Reaktoren

Leichtwassergekühlte Reaktoren der dritten Generation zwischen 600 und 1600 MW wären auf dem Vormarsch. Dazu zählen der deutsch-französische European Pressurized Reactor (EPR), der amerikanische AP1000 und der russische VVER 1200. Tatsächlich jedoch ist der weltweite Anteil der Nuklearenergie von 15,1 Prozent 1985 auf 9,8 Prozent 2021 gesunken. Wo sollen die Neubauten herkommen? Derzeit gibt es 422 kommerzielle AKW mit einem Durchschnittsalter von 31 Jahren, die meisten in den USA (92), Frankreich (56), China (55), Russland (37) und Japan (33). Rd. 200 von ihnen werden bis 2040 abgeschaltet sein. Dem stehen 53 Neubauprojekte gegenüber. Die meisten in China (21), Frankreich will sechs neue Druckwasserreaktoren bis 2050 bauen. Dort ist rd. ein Drittel der AKW wegen Überalterung oder Reparatur nur begrenzt in Betrieb, auch deshalb wurde die Laufzeit auf 50 Jahre verlängert.

Bei den EPR-Reaktoren welken die Blütenträume. Sie werden mit einem Core Catcher (Vorrichtung, um schmelzendes Kernmaterial aufzufangen) ausgerüstet, um schwere Unfälle zu verhindern. Doch der erste EPR, der 2018 in Taishan (China) ans Netz ging, steht still nach heftigen Vibrationen, die einen Austritt von Gas und Radioaktivität verursacht haben. 2019 wurde Taishan 2 in Betrieb genommen, dessen Strom durch die hohen Baukosten mindestens doppelt so teuer ist als geplant. In Europa wurde der erste EPR in Finnland 2022 in Betrieb genommen, 12 Jahre später als angekündigt. Siemens hatte 3,2 Mrd. Euro für Olkiluoto 3 schlüsselfertig vereinbart, die tatsächlichen Kosten lagen aber bei über 11 Mrd. Euro. Im französischen Flamanville ist der EPR nach 17 Jahren Bauzeit immer noch nicht am Netz. Die Kosten explodierten von 3,1 auf mindestens 19 Mrd. Euro. Der britische EPR in Hinkley Point geht frühestens in 2026 in Betrieb, mit geschätzten Baukosten von 27 Mrd. Euro. Bauverzögerungen und Baukosten der AKW müssten mindestens um zwei Drittel reduziert werden, nur um den heutigen nuklearen Stromanteil halten zu können.

Kleinere Reaktoren werden in den USA gefördert

Die Zukunft gehöre neuen AKW mit geringeren Leistungsgrößen. Gemeint sind Reaktoren bis 300 MW, die von den USA als SMR (Small Modular Reactors) gefördert werden. Neu sind die Techniken dieser Reaktoren nicht, denn es handelt sich um Konzepte aus den 1950er Jahren, die in den 1970er Jahren wieder eingestellt wurden. Sie sollten eine Reduktion hochradioaktiver Abfälle und höhere Brennstoffausnutzung bei verringerten Proliferationsrisiken realisieren. Neben Prototypen (Schneller gasgekühlter Reaktor, Höchsttemperaturreaktor, Überkritischer Leichtwasserreaktor, Schneller natriumgekühlter oder bleigekühlter Reaktor sowie Flüssigsalzreaktor) sind sechs SMR-Reaktoren in Betrieb. Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung kommt in einem Gutachten zu einer durchweg negativen Bewertung. Die Wirtschaftlichkeit der SMR wird aufgrund ihrer niedrigen Leistung als noch geringer als bei herkömmlichen Reaktoren bewertet.

Zur Förderung nicht-leichtwassergekühlter Reaktorlinien wurde von 14 Staaten das Gen IV International Forum gegründet. Angekündigte Demonstrationsprojekte wurden immer wieder verschoben, zuletzt in die 2040er Jahre. Trotz der gemachten negativen Erfahrungen und sehr hoher Kosten bei den Reaktoren mit einem schnellem Neutronenspektrum will das US-Energieministerium mit der Firma Terra- Power derartige Mailer bauen. Auch am Dual Fluid Reaktor wurde in den 1950er Jahren das Versprechen vorgeschoben, er sei die Lösung nahezu aller Energieprobleme (sicher, billig und fast atommüllfrei), was durch die Kombination des Flüssigsalzbleireaktors mit einer Hochtemperatur-Wiederaufbereitungsanlage erreicht werden sollte. Als die erste Testanlage 1969 demontiert wurde, stellten die Betreiber entsetzt fest, dass Teile des Reaktors korrodiert waren. Schwere Unfälle wären möglich geworden. Bedenklich ist die gekoppelte Hochtemperatur-Wiederaufbereitung, denn dadurch ist das Proliferationsrisiko hoch. Es würden radioaktive Stoffe anfallen, die für Atomwaffen genutzt werden könnten. Tatsächlich ist der DFR nicht viel mehr als eine technische Ideensammlung.

Kernfusion ist sinnlos

Bleibt die Kernfusion, für die viel Geld ausgegeben wird. Im Dezember 2022 meldete dpa einen „historischen Durchbruch auf dem Feld der Kernfusion“, der keiner war. Bei einem Versuch in den USA sei „beim Verschmelzen von Atomkernen mehr Energie gewonnen worden als verbraucht, … ein Meilenstein auf dem Weg zur Erschließung einer neuen Energiequelle.“ Die Forscher hatten rd. 500 Megajoule Strom verbraucht, um mit 192 Hochleistungslasern eine Röntgenstrahlung mit einem Energiegehalt von 1,8 Megajoule zu erzeugen. Sie fokussierten die Strahlung auf Deuterium und Tritium. Ein Teil verschmolz zu Helium und setzte durch Neutronenstrahlung 2,5 Megajoule Energie frei. Die vermeintlich positive Bilanz von 0,7 Megajoule berücksichtigt aber nur die Energie der Röntgenstrahlung, nicht die Energie zu deren Erzeugung. Tatsächlich lag die Ausbeutung bei nur etwa 0,5 Prozent der aufgewandten Energie.



Vor dem gleichen Problem stehen die Fusionsreaktoren, in denen in heißem Plasma Wasserstoffkerne zu Helium verschmelzen. Dort verbraucht die Plasma-Erzeugung mehr Energie, als durch die Fusion entsteht. Selbst bei einer positiven Energiebilanz bliebe immer noch die Aufgabe, aus der Neutronenstrahlung Strom zu gewinnen. Ein technischer Durchbruch ist nicht zu erwarten.

3. Geht es erneut auch um die Bombe? Weshalb wurde die Atomenergie nach dem Super-GAU von Fukushima nicht weltweit beendet, werden zumindest keine neuen Mailer mehr gebaut? Warum wird versucht, sie mit neuen, tatsächlich aber mit dieser Technologie alten und nicht einlösbaren Versprechungen am Leben zu erhalten? Stehen befürchtete Energieengpässe dahinter, vielleicht erwartete Instabilitäten in der Versorgung mit Erneuerbaren Energien, die mit der angeblich CO2-freien Atomenergie vermieden werden sollen? Ist es technischer Größenwahn bloßer Machtdemonstration? Denn die Atomenergie ist nicht CO2-frei, die Kosten des EPR sind explodiert, ein Erfolg der Kernfusion ist nicht absehbar, der SMR kann nicht wirtschaftlich betrieben werden. Aber er hat, wie das Öko-Institut feststellt, ein hohes Proliferationsrisiko. Ein weltweiter Bau von SMR würde zu einer hohen Verbreitung „von spaltbarem Material führen.“

Kommt das zweite Atomzeitalter?

Stehen auch diesmal, wie am Anfang des Atomzeitalters, zumindest in einigen Ländern und weiter in anderen Staaten militärische Interessen dahinter, weil sie die Bombe haben oder haben wollen? In einer Zeit, in der die Zukunft der Weltordnung unklar ist, ja sogar ein Weltordnungskrieg droht, in der nationalistisch-autoritäre Regierungen an Boden gewinnen und die Außenpolitik immer stärker militärisch bestimmt wird, kann eine Renaissance der Atomkraft wieder eine militärische Richtung einnehmen. Können die Interessen, die hinter dem Bau neuer Reaktoren, vor allem der SMR, stehen, auch davon bestimmt sein? Und: Wenn es Ländern darum geht, an die Atombombe zu kommen, senkt sich dann die Schwelle zum Bau und Einsatz von Atomwaffen? Wird die Welt dramatisch unsicher?

Wechselvolle Geschichte der Atomkraft in der Bundesrepublik Deutschland 1939: Otto Hahn und Fritz Strassmann gelang in Berlin-Dahlem die erste Atomkernspaltung.

Otto Hahn und Fritz Strassmann gelang in Berlin-Dahlem die erste Atomkernspaltung. 1942 – 1945: An der Heeresversuchsanstalt wird auch der Nutzung der Atomkraft für militärische Ziele gearbeitet.

An der Heeresversuchsanstalt wird auch der Nutzung der Atomkraft für militärische Ziele gearbeitet. 1949: Trotz eines Verbots der Alliierten nahm die Kernphysikalische Kommission um Werner Heisenberg informell seine Arbeit wieder auf.

Trotz eines Verbots der Alliierten nahm die Kernphysikalische Kommission um Werner Heisenberg informell seine Arbeit wieder auf. 1954: Die „Reaktorphysikalische Arbeitsgruppe“ begann unter Werner Heisenberg am Max-Planck-Institut in Göttingen offiziell mit ihrer Arbeit.

Die „Reaktorphysikalische Arbeitsgruppe“ begann unter Werner Heisenberg am Max-Planck-Institut in Göttingen offiziell mit ihrer Arbeit. 1955: Gründung des Bundesministeriums für Atomfragen. Erster Minister wurde Franz-Josef Strauß (CSU).

Gründung des Bundesministeriums für Atomfragen. Erster Minister wurde Franz-Josef Strauß (CSU). 1957: Nachdem Bundeskanzler Konrad Adenauer die Atombombe „als Weiterentwicklung der Artillerie“ verharmlost hatte, übermittelte Otto Hahn FAZ, Welt und Süddeutscher Zeitung das „Manifest der Göttinger 18“, die eine atomare Bewaffnung der Bundeswehr entschieden ablehnten.

Nachdem Bundeskanzler Konrad Adenauer die Atombombe „als Weiterentwicklung der Artillerie“ verharmlost hatte, übermittelte Otto Hahn FAZ, Welt und Süddeutscher Zeitung das „Manifest der Göttinger 18“, die eine atomare Bewaffnung der Bundeswehr entschieden ablehnten. 1961: Netzsynchronisation des Versuchsreaktors in Kahl (Bayern), ein Siedewasserreaktor mit einer elektrischen Leistung von 16 MW.

Netzsynchronisation des Versuchsreaktors in Kahl (Bayern), ein Siedewasserreaktor mit einer elektrischen Leistung von 16 MW. 1966: Inbetriebnahme des ersten Leichtwasser-AKW in Gundremmingen. Es folgten auch Druck- und Siedewasserreaktoren. In Kalkar wurde ein Schneller-Brüter und in Hamm-Uentrop ein Hochtemperaturreaktor geplant, die nicht in Betrieb gingen.

Inbetriebnahme des ersten Leichtwasser-AKW in Gundremmingen. Es folgten auch Druck- und Siedewasserreaktoren. In Kalkar wurde ein Schneller-Brüter und in Hamm-Uentrop ein Hochtemperaturreaktor geplant, die nicht in Betrieb gingen. 1974: Der weltweit erste 1.200 MW-Atomblock geht in Biblis (Hessen) in Betrieb.

Der weltweit erste 1.200 MW-Atomblock geht in Biblis (Hessen) in Betrieb. 1984: Das Zwischenlager Gorleben (Niedersachsen) wird für schwachradioaktive Abfälle in Betrieb genommen. Dort soll ein „Nationales Entsorgungszentrum“ entstehen.

Das Zwischenlager Gorleben (Niedersachsen) wird für schwachradioaktive Abfälle in Betrieb genommen. Dort soll ein „Nationales Entsorgungszentrum“ entstehen. 1986: Seit dem Super-GAU von Tschernobyl ist eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung für den Ausstieg aus der Atomenergie.

Seit dem Super-GAU von Tschernobyl ist eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung für den Ausstieg aus der Atomenergie. 1989: Die Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf (WAA) für abgebrannte Brennstoffe wird nach massiven Protesten eingestellt.

Die Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf (WAA) für abgebrannte Brennstoffe wird nach massiven Protesten eingestellt. 1990: Mit der Stilllegung der AKW Greifswald und Rheinsberg endet die Atomenergie der früheren DDR.

Mit der Stilllegung der AKW Greifswald und Rheinsberg endet die Atomenergie der früheren DDR. 1995: Der ersten Castor-Transporte mit Atommüll aus der Wiederaufbereitungsanlage von La Hague (Frankreich) werden nach Gorleben gebracht.

Der ersten Castor-Transporte mit Atommüll aus der Wiederaufbereitungsanlage von La Hague (Frankreich) werden nach Gorleben gebracht. 2002: Nach konsensualen Verhandlungen mit den AKW-Betreibern kommt es unter Bundeskanzler Gerhard Schröder zum Gesetz über die „Beendigung der Kernenergie“.

Nach konsensualen Verhandlungen mit den AKW-Betreibern kommt es unter Bundeskanzler Gerhard Schröder zum Gesetz über die „Beendigung der Kernenergie“. 2009: Nach dem Regierungswechsel zu Angela Merkel werden die Laufzeiten der verbliebenen 17 AKW um acht bis 14 Jahre verlängert.

Nach dem Regierungswechsel zu Angela Merkel werden die Laufzeiten der verbliebenen 17 AKW um acht bis 14 Jahre verlängert. 2011: Nach der Atomkatastrophe von Fukushima beschließt die schwarz-gelbe Regierung den Atomausstieg bis 2022.

Nach der Atomkatastrophe von Fukushima beschließt die schwarz-gelbe Regierung den Atomausstieg bis 2022. 2013: Die Kommission für eine sichere Endlagerung hochradioaktiver Abfälle legt einen Bericht vor, um bis 2050 ein fertiges Lager für eine sichere Verwahrung des Atommülls zu errichten. Der Zeitplan ist inzwischen illusorisch.

Die Kommission für eine sichere Endlagerung hochradioaktiver Abfälle legt einen Bericht vor, um bis 2050 ein fertiges Lager für eine sichere Verwahrung des Atommülls zu errichten. Der Zeitplan ist inzwischen illusorisch. 2022: Angesichts des Ukraine-Kriegs sollten vor allem auf Druck von FDP und Union die verbliebenen letzten drei deutschen AKW weiterlaufen. Nach einer Intervention des Kanzlers wird die Laufzeit bis zum 25. April 2023 verlängert.

Angesichts des Ukraine-Kriegs sollten vor allem auf Druck von FDP und Union die verbliebenen letzten drei deutschen AKW weiterlaufen. Nach einer Intervention des Kanzlers wird die Laufzeit bis zum 25. April 2023 verlängert. 2023: Am 15. April werden die letzten drei AKW in Deutschland abgestellt.

SIPRI stellt in seinem Bericht über die Entwicklung bei den Atomwaffen besorgt fest, dass wir derzeit in „eine der gefährlichsten Perioden der Menschheitsgeschichte driften“, weil die atomaren Waffensysteme „modernisiert“ und ausgeweitet werden und immer mehr Länder über Atombomben verfügen wollen. SMR eröffnen neue Zugänge und Mini-Nukes ein hohes Gefahrenpotenzial, zu befürchten ist, dass die Schwelle zum Einsatz von Atomwaffen sinkt. Kleine Reaktoren machen zudem möglicherweise auch erweiterte Möglichkeiten der Kriegsführung durch mobile Mini-Reaktoren zur Energieversorgung möglich.

Mit der Eskalationsdynamik von Kriegen, die nicht unter dem Atomschirm der beiden Großmächte stattfinden, nehmen die nuklearen Gefahren zu, zumal wenn neue „kleinere“ Technologien zur Verfügung stehen. Nicht zuletzt deshalb ist es dringend geboten, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine so schnell als möglich zu stoppen und nach Wegen zu suchen, wie die Weltgemeinschaft zu Rüstungskontrolle, Rüstungsbegrenzung und Abrüstung zurückkehrt. Denn wir sind schon weit weg von dem, was in den 1980er Jahren in den Berichten der Unabhängigen Kommissionen der Vereinten Nationen gefordert wurde: Gemeinsames Überleben, gemeinsame Sicherheit und gemeinsame Zukunft.

Natürlich gibt es unterschiedliche Interessen für die Nutzung der Atomenergie. In der EU sind neue AKW in Polen, Schweden, Tschechien und Ungarn geplant, die EU-Taxonomie hat dabei neue Möglichkeiten zu ihrer Subventionierung geschaffen. In anderen Ländern spielen wahrscheinlich auch militärische Interessen eine gewichtige Rolle, so vermutlich in Ägypten, Bangladesch, Belarus, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Türkei. Dabei sind die Voraussetzungen für Erneuerbare Energien in den meisten dieser Länder unbestritten günstig. In der Türkei sind AKW nicht zu verantworten, denn dort gab es im letzten Jahrhundert 111 Erdbeben oberhalb des Wertes 5 auf der Magnitudenskala. Dennoch wird in Mersin-Akkuyu eine AKW-Zentrale von 4.800 MW gebaut. In dieser Region kam es im Juli 1998 zu einem Erdbeben der Stärke 6,3. Oberhalb von 6 kommt es zu Zerstörungen im Umkreis von 70 km. Eine zweite Anlage ist in Sinop geplant.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat in autokratisch regierten Ländern das Interesse an Atomwaffen erhöht und umgekehrt in den Atommächten das Interesse an eine Ausweitung und Modernisierung des nuklearen Potenzials. Dabei ist die zusammengewachsene, aber störanfällige und verschmutzte Welt auf Gegenseitigkeit angewiesen. Sie braucht ein globales Miteinander im friedlichen Wettbewerb, gemeinsame Sicherheit und Nachhaltigkeit, nicht aber den Rückfall in eine Welt, die in den Untergang führen kann.

Zu den Autoren:



Michael Müller war Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesumweltministerium und ist Bundesvorsitzender der NaturFreunde Deutschlands.



Prof. Dr. Andreas Troge war Präsident des Bundesumweltamtes in Berlin und Dessau.



