Ermittler: Klimaaktivisten nicht Schuld

Berlin (dpa) -Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation tragen keine Schuld am Tod einer Radfahrerin in Berlin nach einem Unfall mit einem Betonmischer. Zu diesem Ergebnis ist die Staatsanwaltschaft Berlin gekommen, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte. Zwar habe eine Protestaktion von zwei Mitgliedern der Klima-Protestgruppe am 31. Oktober 2022 auf der Stadtautobahn A100 zu einem Stau geführt und damit die Ankunft von Rettungswagen und einem Spezialfahrzeug der Feuerwehr verzögert. Laut Staatsanwaltschaft wäre die 44-jährige Frau aber auch ohne deren verspätetes Eintreffen angesichts ihre schweren Verletzungen nicht zu retten gewesen.