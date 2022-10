Ermittlungen nach rassistischen Beleidigungen In der Gefangenensammelstelle der Berliner Polizei soll ein Mitarbeiter Kollegen in den vergangenen zwei Jahren rassistisch beleidigt haben. Die Berliner Sta... dpa

Berlin -In der Gefangenensammelstelle der Berliner Polizei soll ein Mitarbeiter Kollegen in den vergangenen zwei Jahren rassistisch beleidigt haben. Die Berliner Staatsanwaltschaft sei eingeschaltet worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. Nach Angaben der Sprecherin sind die Vorfälle seit vergangenem Januar bekannt.