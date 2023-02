Ermittlungen nach Übergriffen auf Klima-Demonstranten Nach Auseinandersetzungen zwischen Klima-Aktivisten und Autofahrern ermittelt die Berliner Polizei. Grundlage seien Szenen in Videos, die im Internet zu sehe... dpa

Berlin (dpa/bb) -Nach Auseinandersetzungen zwischen Klima-Aktivisten und Autofahrern ermittelt die Berliner Polizei. Grundlage seien Szenen in Videos, die im Internet zu sehen seien, erklärte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Es werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, der Nötigung und des Verstoßes gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz ermittelt. Zuvor hatte der RBB berichtet. Demonstranten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation hatten am Montag erneut an mehreren Stellen in Berlin den Verkehr blockiert. Einige Autofahrer reagierten aggressiv.