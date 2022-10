Erneut Aktionen von Klimademonstranten: A100 betroffen Klimademonstranten haben in Berlin erneut im Berufsverkehr für Behinderungen gesorgt. Die Berliner Stadtautobahn A100 war betroffen, wie eine Polizeisprecher... dpa

ARCHIV - Zahlreiche Autos fahren über die Stadtautobahn A100. d Monika Skolimowska/dpa/Symbolbil

Berlin -Klimademonstranten haben in Berlin erneut im Berufsverkehr für Behinderungen gesorgt. Die Berliner Stadtautobahn A100 war betroffen, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. An der Abfahrt Kaiserdamm sowie am Innsbrucker Platz hätten sich jeweils zwei Menschen an eine Schilderbrücke geklebt. Dort kam es zu teils langen Staus, laut Polizei konnten die Strecken erst am frühen Nachmittag wieder komplett freigegeben werden. Weitere Aktionen gab es an der Torstraße/Ecke Schönhauser Allee sowie Landsberger Allee/Ecke Danziger Straße und an zwei Stellen auf dem Mehringdamm.