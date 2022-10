Erneut mehr Corona-Patienten in Brandenburgs Krankenhäusern Die Zahl der Corona-Patienten in Brandenburgs Krankenhäusern steigt weiter deutlich an: Derzeit würden 777 Menschen mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt, te... dpa

Potsdam -Die Zahl der Corona-Patienten in Brandenburgs Krankenhäusern steigt weiter deutlich an: Derzeit würden 777 Menschen mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Potsdam mit. Vor einer Woche waren es 655 und vor zwei Wochen noch 455 Covid-19-Patientinnen und Patienten in Kliniken. Die Zahl neuer Patienten je 100.000 Einwohner in einer Woche überschritt mit 16,2 den Alarmwert der Warnampel des Landes deutlich. Im grünen Bereich ist weiter der Anteil freier Intensivbetten in Krankenhäusern mit 18,1 Prozent.