Erneute Blockaden von Klimaschutzaktivisten

Berlin -Klimaschutzaktivisten haben am Donnerstagmorgen erneut mehrere Straßen in Berlin blockiert. Nach Angaben der Polizei waren verschiedene Stellen an der Stadtautobahn A100 und die Kreuzung Frankfurter Tor betroffen.