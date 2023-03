Erneute Unterrichtsausfälle wegen Warnstreiks an den Schulen Die Berliner Lehrerschaft geht an diesem Dienstag in die zehnte Warnstreikrunde. Seit Monaten fordern sie kleinere Klassen und Verhandlungen über einen Tarif... dpa

Berlin -Mit Schulbeginn an diesem Dienstag ist für viele Schülerinnen und Schüler in Berlin erneut der Unterricht ausgefallen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte Lehrerinnen und Lehrer sowie andere Beschäftigte an Schulen zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Die ersten Streikposten hätten sich am frühen Morgen versammelt, sagte ein Gewerkschaftssprecher am Dienstag. An diesem Tag sowie am Mittwoch will die GEW ihre Forderungen nach kleineren Schulklassen und einem Tarifvertrag untermauern.