Erneute Zusammenstöße auf Tempelberg in Jerusalem In Jerusalem stößt die israelische Polizei mit palästinensischen Gläubigen zusammen. Wenige Stunden später fliegen Raketen aus dem Gazastreifen - Israel reag... dpa

ARCHIV - Israelische Polizisten eskortieren eine Gruppe jüdischer Männer zum Tempelberg in der Altstadt von Jerusalem - im Hintergrund die Al-Aqsa-Moschee. Mahmoud Illean/AP/dpa

Jerusalem -Am Tempelberg in Jerusalem ist es in der Nacht zum Donnerstag erneut zu Zusammenstößen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern gekommen.